新华社杭州12月10日电 12月10日，国务委员兼外长王毅在浙江安吉同尼加拉瓜外长蒙卡达举行视频会晤。

王毅说，今天是个好日子。刚才中尼两国政府代表正式签署关于恢复两国外交关系的联合公报。我愿同外长先生共同确认联合公报中的所有内容，共同见证中尼关系翻开崭新一页，走上新的康庄大道。尼方从国家长远发展和人民根本利益出发，作出接受一个中国原则，同台湾“断交”、同中华人民共和国复交的正确抉择，中方对此高度赞赏。

蒙卡达向习近平主席转达奥尔特加总统的诚挚问候，表示尼方由衷钦佩中国共产党带领中国人民开展艰苦卓绝斗争，取得举世瞩目成就，向伟大的中国共产党、中国政府和中国人民致以崇高敬意和兄弟的拥抱。蒙卡达说，今天是历史性、革命性、开创性的一天，影响重大深远。尼方对尼中源远流长的友谊倍感自豪，对尼中复交倍感荣幸，对尼中关系开启新阶段倍感欣喜。

蒙卡达强调，尼加拉瓜政府重申坚守一个中国原则，台湾是中国不可分割的一部分，世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。尼加拉瓜断绝与台湾的“外交关系”。

王毅说，中尼两国人民彼此素怀友好感情。两国政府在重大国际和多边事务中有着相同或相似立场。双方这次抓住历史机遇，在一个中国原则基础上正式恢复大使级外交关系，可谓水到渠成，理所当然。这既顺应了历史大势和时代潮流，也完全符合两国和两国人民的根本和长远利益。中方高度赞赏桑地诺民族解放阵线为促进中尼复交发挥的重要作用。中尼复交吹响了两国并肩前行、共谋发展的集结号。双方应以“时不我待，只争朝夕”的精神增进相互了解认知，稳步有序推进务实合作，带动中尼关系平稳起步、行稳致远，推进不同国情、不同规模的发展中国家间的互利合作。

王毅说，中尼两国今天在相互支持、相互信任基础上实现了高水平复交，中方愿同尼方一道，开辟两国关系高水平发展的新前景。王毅就发展中尼关系提出四方面建议。

一是坚定维护一个中国原则。这是中尼复交的根本政治前提和两国关系顺利发展的政治基础。二是加紧规划合作。开展各领域交流，践行相互尊重、平等互利、合作共赢的理念。三是夯实民意基础。中尼复交正大光明，是民心所向，要进一步继承弘扬两国人民的传统友谊。四是坚定相互支持。要坚定支持彼此维护本国正当权益，维护国际关系基本准则，维护发展中国家共同利益和国际公平正义。要共同倡导践行多边主义，推进国际关系民主化，共同构建新型国际关系和人类命运共同体。

蒙卡达表示，我完全赞同外长先生对发展尼中关系的看法建议。尼方愿传承两国革命友谊，本着“只争朝夕”精神，加快同中方开展经贸投资、科技、人文、媒体等各领域全方位合作，促进相互了解，增进人民福祉。尼方积极支持并愿尽快同中方商签共建“一带一路”合作文件。

蒙卡达说，尼方支持中方维护主权、独立和领土完整，高度赞赏中方为维护世界和平、正义、平等，促进发展合作所作的重要贡献，高度认同中方提出的一系列国际倡议。尼方愿同中方一道，共同捍卫人类正义事业，为促进世界和平、稳定和发展作出贡献。

王毅表示，欢迎尼方积极参与习近平主席提出的全球发展倡议，尽快加入共建“一带一路”大家庭，愿同尼方及拉美国家一道共同建设新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系，推动构建携手共进的中拉命运共同体。

会晤前，王毅视频会见了尼加拉瓜政府代表团。

《 人民日报 》（ 2021年12月11日 03 版）

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