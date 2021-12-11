本报记者 俞懿春

一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。

12月11日，中国迎来加入世界贸易组织20周年纪念日。20年来，中国全面履行入世承诺，不断扩大开放，激活了中国发展的澎湃春潮，也激活了世界经济的一池春水。

勇敢迈向世界市场，全面履行入世承诺

入冬时节，宁波舟山港，万顷碧波之上，桥吊林立，巨轮穿梭。今年前10个月，宁波舟山港完成货物吞吐量10.28亿吨，是自2017年以来连续第五年货物吞吐量超10亿吨。

从默默无闻的内河小港，到世界最繁忙的物流枢纽之一，宁波舟山港因开放而生，因开放而兴，见证着中国加入世贸组织后主动参与经济全球化、深度融入世界经济的铿锵步伐。

20年前的历史一瞬，至今依旧激荡人心。

2001年11月10日，在卡塔尔首都多哈举行的世贸组织第四届部长级会议以全体协商一致的方式，审议并通过了中国加入世贸组织的决定。木槌落下，全场起立，掌声雷动。同年12月11日，中国正式成为世贸组织第143个成员。时任世贸组织总干事穆尔感叹，中国加入世贸组织使这一机构成为真正的世界性贸易组织。

“当年，中国对经济全球化也有过疑虑，对加入世界贸易组织也有过忐忑。但是，我们认为，融入世界经济是历史大方向，中国经济要发展，就要敢于到世界市场的汪洋大海中去游泳，如果永远不敢到大海中去经风雨、见世面，总有一天会在大海中溺水而亡。所以，中国勇敢迈向了世界市场。在这个过程中，我们呛过水，遇到过漩涡，遇到过风浪，但我们在游泳中学会了游泳。这是正确的战略抉择。”习近平主席如此阐述中国融入世界经济的勇气和决心。

这20年，是中国深化改革、全面开放的20年，是中国把握机遇、迎接挑战的20年，是中国主动担责、造福世界的20年。

关税总水平由15.3%降至7.4%，低于9.8%的入世承诺；实际开放服务业分部门近120个，远超入世承诺的100个；外商投资准入负面清单在连续4年缩减的基础上，今年将进一步缩减……世贸组织前总干事拉米在多个场合表示，中国履行世贸组织的承诺可以得“A+”的分数。

对全球经济增长的年均贡献率接近30%；货物贸易从世界第六位上升到第一位，服务贸易从世界第十一位上升到第二位；在华设立的外资企业超过100万家，2020年外资来华投资同比增长81%……中国持续扩大开放，释放改革红利，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。

联合国贸易和发展会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘说，加入世贸组织为中国经济发展带来巨大红利，中国履行入世承诺不仅助推国际多边经贸机制建设，也造福全球经济发展，这样的结果令人赞叹。

维护多边贸易体制，推动经济全球化进程

以世贸组织为核心的多边贸易体制是国际贸易的基石。加入世贸组织以来，中国始终坚定支持多边贸易体制，全面参与世贸组织各项工作，推动世贸组织更加重视发展中成员的关切，反对单边主义和保护主义，维护多边贸易体制的权威性和有效性，与各成员共同推动世贸组织在经济全球化进程中发挥更大作用。

从全面参与多哈回合各项议题谈判到积极推动诸边贸易自由化进程，从有力促进世贸组织新议题讨论到切实履行《贸易便利化协定》，中国坚定不移引领经济全球化进程，为维护多边贸易体制贡献中国智慧与中国方案。

“中国在全球贸易中扮演重要角色，中国的支持和贡献对世贸组织改革发展至关重要。”世贸组织总干事伊维拉说。

世贸组织发言人基思·罗克韦尔表示，中国一直都积极参与世贸组织各领域活动，“很清楚的是，中国的参与为《贸易便利化协定》谈判和诸边性《信息技术协定》扩容谈判的成功都发挥了至关重要的作用”。

近年来，世贸组织三大职能陷入困境，单边主义和保护主义不断冲击多边贸易体制，世贸组织亟待改革。站在历史关头，习近平主席多次在多边平台提出建设性方案，为世贸组织改革拨开迷雾。中国先后发布《中国关于世贸组织改革的立场文件》和提交《中国关于世贸组织改革的建议文件》。

“中方赞成对世界贸易组织进行必要改革，关键是要维护开放、包容、非歧视等世界贸易组织核心价值和基本原则，保障发展中国家发展利益和政策空间。要坚持各方广泛协商，循序推进，不搞‘一言堂’。”

“要坚决反对保护主义，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，提升新兴市场国家和发展中国家在国际事务中的发言权和影响力。”

“我们要秉持开放包容理念，坚定不移构建开放型世界经济，维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，旗帜鲜明反对单边主义、保护主义，维护全球产业链供应链稳定畅通。”

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美国华盛顿智库中美研究中心高级研究员索拉布·古普塔称赞：“中国不但在世贸组织内部起到了积极促进多边贸易体制的作用，而且对全球经济增长作出了重要贡献。”

荷兰莱顿大学经济史教授理查德·格里菲斯指出：“搞保护主义如同把自己关进黑屋子，看似躲过了风吹雨打，但也隔绝了阳光和空气。中国高举经济全球化和自由贸易大旗，让国际社会看到了一个负责任大国的时代担当。”

扩大高水平开放，共建开放型世界经济

2003年11月，法国运动品牌迪卡侬在上海开设了亚洲地区首家概念商场。如今，迪卡侬实体店在中国遍地开花，来自迪卡侬中国工厂的产品，占到集团全球生产基地的半壁江山。“中国是迪卡侬全球最重要的市场，没有之一。”迪卡侬创始人米歇尔·勒雷克这样评价中国市场的重要性。

这是无数外企在华发展故事的缩影。“谁赢了？事实是中国赢了，其他国家也赢了。”拉米评价，加入世贸组织让中国与世界实现共赢。

入世20年，中国发展成为全球第二大经济体、第一大货物贸易国、第一大外资吸收国，成为120多个国家和地区的最大贸易伙伴。自2009年以来，中国一直是最不发达国家第一大出口市场，吸收了最不发达国家25%的出口。

2018年，中国举办世界上第一个以进口为主题的国家级展会——中国国际进口博览会，在单边主义和保护主义抬头、经济全球化逆流涌动时搭建起分享中国大市场的重要平台。4年间，进博会成交额由578亿美元增至707亿美元，世界500强和行业龙头企业参展回头率超过80%。

迄今，同中方签署“一带一路”合作文件的伙伴国家已达到144个，中国与“一带一路”合作伙伴贸易额累计超过9.2万亿美元，中国企业在沿线国家直接投资累计超过1300亿美元。

“见出以知入，观往以知来。”中国迄今的发展成就，是在开放条件下取得的，今后的高质量发展，也应当在更加开放的条件下进行。

中国庄严承诺：中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变。

“在建立更加强劲、包容、公平的多边贸易体制的过程中，中国的引领作用值得期待！”蕾韦卡·格林斯潘说。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。展望未来，中国将继续扩大高水平开放，同各国一道，共建开放型世界经济，让开放的春风温暖世界！

《 人民日报 》（ 2021年12月11日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)