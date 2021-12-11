世界上已有181个国家同中国建立外交关系，这充分表明同中国建立和发展外交关系是时代大势、不可阻挡

12月10日，中国同尼加拉瓜签署两国关于恢复外交关系的联合公报。两国政府决定自公报签署之日起相互承认并恢复大使级外交关系。至此，世界上已有181个国家同中国建立外交关系，这充分表明同中国建立和发展外交关系是时代大势、不可阻挡。

台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表包括台湾地区在内全中国的唯一合法政府，这是一个再简单不过的事实，也是一个再明白不过的道理。尼加拉瓜政府承认并承诺恪守一个中国原则，同台湾断绝所谓的“外交关系”，同中华人民共和国恢复外交关系，并承诺不再同台湾发生任何官方关系，不进行任何官方往来。这是尼加拉瓜政府基于本国利益和人民意愿作出的自主抉择，是顺应大势、合乎民心的正确抉择。

中尼恢复外交关系，标志着两国关系步入新阶段。中方明确表示，愿在和平共处五项原则基础上，同尼方加强各领域友好合作，造福两国和两国人民。近年来，中国提出的“一带一路”倡议和全球发展倡议为全球发展注入重要动力。2020年，中尼双边贸易额超过5亿美元。中尼恢复外交关系后，双方开展合作的政治障碍被扫除，这有助于尼加拉瓜参与共建“一带一路”和全球发展倡议等合作，双边经贸合作将迎来新的发展，必将为600多万尼加拉瓜人民带来实实在在的好处。正如尼加拉瓜财政部长阿科斯塔所指出，尼中复交“也是通向共同繁荣的大门”。

尼加拉瓜是中美洲地区面积最大的国家，中尼复交为中国与中美洲地区有关国家建立和发展正常国家关系树立了正确榜样。近年来，巴拿马、多米尼加、萨尔瓦多等拉美国家纷纷作出同中国建交的正确抉择，深刻说明了中国同拉美和加勒比地区国家友好合作关系的深入发展，深刻诠释了和平发展、公平正义、合作共赢才是人间正道。中国—拉共体论坛成立以来，中拉真诚互信、相互尊重，拉美和加勒比地区与中国建交国更加坚定支持一个中国原则。在日前举行的中国—拉共体论坛第三届部长会议上，拉共体成员国外长一致认为应进一步扩大深化拉中各领域合作，坚持多边主义，共同维护主权平等原则，维护公平正义，促进可持续发展。

中国与尼加拉瓜关系站在新的历史起点上，双方将在共谋发展的道路上携手前行，为增进中尼、中拉人民福祉和人类进步事业作出新的更大贡献。历史已经并将继续证明，承认并恪守一个中国原则是世界各国的正确抉择。我们相信，未来将有更多国家遵循50年前联合国大会通过的第2758号决议精神，同中国建立或恢复正常的外交关系，同绝大多数国家一样站在历史正确的一边。

《 人民日报 》（ 2021年12月11日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)