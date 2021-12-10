中国网12月8日讯 2021年12月7日，当代中国与世界研究院在北京发布《中国民主实践与治理效能全球调查报告》。本次调查重点关注全球23国民众对中国民主实践效能的认知和评价，涉及中国经济、政治、社会、文化发展等国家治理各领域。调查显示，中国的民主实践得到国际社会和本国人民高度认同，中国特色社会主义民主展现出强大生机和活力。

本次调查的核心结论如下：

全人类共同价值凝聚全球广泛共识，中国在全球治理领域发挥重要作用。中国提出的“和平、发展、公平、正义、民主、自由”全人类共同价值，23国民众均表示“高度认可”，平均认同度达到96.7%。受访者认为中国在推动科技创新（61.5%）、促进经济复苏（57.9%）、应对气候变化（46.5%）、分享发展经验（44.4%）、维护世界和平（43.0%）、开展文化交流（30.4%）等全球治理领域具有重要影响力。

全人类共同价值认可度（单位%）

中国共产党的领导地位获得高度评价,中国政治决策高效稳定可持续。23国受访者认为中国共产党在促进经济发展（90.8%）、继承和弘扬本国文化（87.5%）、抗击新冠疫情（85.9%）、推进政治制度有序运行（82.2%）、维护社会和谐稳定（81.0%）、增进民众福祉（79.4%）、加强生态环境保护（74.9%）等方面，都发挥了关键作用。对于中国政治决策效率和效果，23国民众均表示“比较认可”“认可”或“高度认可”，认为中国政治决策具有高效、稳定、可持续等优势。

中国共产党发挥作用的领域认可度（单位%）

全球民众普遍看好中国经济发展态势，中国制造业、科技业等处于世界一流水平。23国民众普遍看好中国经济的长期发展态势，对此均表示“认可”或“高度认可”。受访民众认为中国的数码产品（53.2%）、5G通信技术（52.5%）、互联网科技（47.8%）、人工智能（47.2%）、基础设施建设（44.2%）、高铁技术（44.1%）等行业实力处于世界一流水平，中国制造、中国创造享誉世界。

中国经济发展态势认可度（单位%）

全球民众高度认同中国社会和谐稳定，中国政府有效促进社会公平。23国受访者均对中国社会稳定状况表示“比较认可”“认可”或“高度认可”，认为中国社会和谐稳定、治安良好。受访民众认为，中国政府在扩大就业岗位（54.4%）、加强医疗服务（45.9%）、推进教育公平（42.4%）等领域有效促进了社会公平，保障了人民群众的安居乐业。

中国促进社会公平的领域认可度（单位%）

中国疫情防控成效赢得全球一致认可，中国政府始终把人民生命安全放在首位。在疫情防控方面，23国受访民众均对中国措施效果表示“比较认可”“认可”或“高度认可”，认为中国应对得力、措施有效，体现出中国政府人民至上、生命至上的价值情怀。中国在国际合作抗疫方面的积极作用也受到广泛认同，23国民众对中国作出的贡献均表示“认可”或“高度认可”。

中国疫情防控成效认可度（单位%）

中国文化传承发展受到全球积极评价，传统治理思想具有现实指导意义。23国民众均对中国文化传承发展表示“认可”或“高度认可”，认为中国是历史悠久的文明古国，优秀文化得到有效传承弘扬。受访民众对于中国传承和借鉴传统治国理政思想给予普遍好评，对“仁政”“德治”“法治”“和为贵”等理念的认可度分别达到93.2%、89.2%、93.1%和94.3%，认为这些传统理念仍具有重要的现实指导意义。

中国传统治国理政思想认可度（单位%）

中国民主实践效能得到人民高度认可，人民获得感幸福感安全感不断增强。中国特色社会主义民主的实践效能得到本国人民高度认可。调查显示，中国民众对本国政府的信任度认同度达到99.8%，在受访23国中高居首位。85.8%的中国民众认为在近5年经济发展中的获得感更高，95.8%认为社会贫富差距明显缩小，96.3%认为生态环境不断改善，94.5%高度欣赏本国文化，93.3%认可本国政府的反腐败力度，显示出中国人民的获得感幸福感安全感显著提升。

中国民众对本国政府信任度认同度（单位%）

此次调查是当代中国与世界研究院首次以民主与治理为主题开展的全球民调，进一步丰富了当研院的全球民调品牌。调查联合北京零点有数数据科技股份有限公司于2021年共同实施，数据来源于全球五大洲23个国家的9598个调查样本，严格执行在线调查的国际标准，客观呈现了中国民主实践与治理效能的全球认知情况。

(责编：苏缨翔、杨牧)