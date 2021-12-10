12月6日，中国人民对外友好协会林松添会长举行媒体吹风会，回答了记者提问，并就美国即将举办的所谓“民主峰会”，阐述了中美民主本质区别，即价值观、世界观、发展观、安全观、诚信观“五观”截然不同，结果高低立判。

林松添说，美国政府炮制所谓“民主峰会”的国际闹剧，用自己的标准，把世界人为分成两大阵营，公然煽动意识形态对抗、分裂世界，本身就不民主，既解决不了自身政治极化、贫富分化、社会民粹化等问题，更解决不了疫情蔓延、气候变化、贫困、饥饿等全球性挑战。

林松添以详实的数据对比阐述了中美过去30年软硬实力消长的现实，指出美国一直忙于发动阿富汗、伊拉克等一系列战争，损人不利己，软硬实力严重耗损。事实证明，美式西方民主“至少四个不能”：一不能阻止战争；二不能反映民意；三不能促进本国共同发展和共同富裕；四不能让全体人民安居乐业，告别战乱、饥饿、贫困、大流行疾病之苦。美式民主除了外衣和破坏性，已无说服力。美国所谓的“民主灯塔”已见不着火焰，“华盛顿共识”已没有听众，搞意识形态斗争显然已不合时宜。如果美国人民依然认为美式民主仍是最好的、最能代表他们意愿、最符合他们的利益，那就让他们继续享受吧！

林松添表示，世界已经进入21世纪的第三个十年，“中治西乱”已成全球大现实，“东升西降”、“向东看”已成为世界大趋势。但遗憾的是，美国的精英和政客思想、思维和理论没有与时俱进，不愿意也不敢承认世界文明多样性和民主多种形式，更不敢承认中国成功发展和全过程人民民主的成功实践。中美民主“五观”截然不同，结果高低立判。

一是价值观不同：中国以人民为中心，美国以资本为中心。中国共产党秉持全人类共同价值，把全体人民对美好生活的向往作为本党奋斗目标，让占世界人口1/5的全体中国人民彻底摆脱了战乱、饥饿、贫困和大流行疾病等困扰中华民族几千年之苦。美国则坚持资本至上，导致富者愈富、穷者愈穷，政治极化、贫富分化、社会民粹化，全美最富有的1%人财富超过全部中产阶级财富的总和。作为世界最大的发达国家，美国至少还有3000万人靠失业救济度日。

面对世纪疫情“全球大考”，中国坚持人民至上、生命至上、尊重科学，用最短时间、最有效办法、最低代价和成本坚决有效控制住疫情，最大限度保护着14亿多人口的生命健康安全。美国资本至上，“救市不救人”，已导致国内近5000万人感染、超过80万人死亡。如此民主国家，不为人民，任由人民听天由命，失去宝贵生命。这在中国人民看来是不可想象的，也是不能接受的。

二是世界观不同：中国胸怀天下，美国本国优先。面对世界百年变局和人类面临的命运抉择，习近平主席系统提出了推动构建人类命运共同体的伟大愿景和实现这一伟大愿景的两大路径：一是秉持和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，发展全过程人民民主，构建新型国际关系；二是共建“一带一路”，落实全球发展倡议，致力于合作共赢、共同发展，系统科学地回答了“世界怎么了、我们应该怎么办”这个世界之问，把本国人民的福祉同世界人民的前途命运紧密结合起来，致力于实现美美与共的世界梦。美国只在乎自己，谋求的是垄断、控制、独霸世界，维护的是自身霸权地位和利益，而非盟友或世界共同利益，让日本“失去30年发展”，从阿富汗单方面仓惶撤军，操弄澳法潜艇毁约等都足以说明这一点。其自私野蛮、极具破坏性的对外政策损人不利己，已不合时宜、不受欢迎，让国际社会苦不堪言，已成为世界动荡之源。

三是发展观不同：中国倡导合作共赢、共同发展，美国固守你输我赢、零和博弈。习近平外交思想非常系统深邃，其核心要义就是秉持共商共建共享的原则，致力于中国同世界各国合作共赢、共同发展。中国已经把“一带一路”倡议转化为连接欧亚两大洲、对接亚非拉发展的重要利益纽带和随处可见的累累硕果，给沿线各国人民带来了看得见、摸得着、感受得到的福祉。反观美国，仍固守“你输我赢、零和博弈”的老路，已有多年未见美国新的全球公共产品，更拿不出温暖人心的行动。美国只因为担心害怕中国快速发展并带动世界实现自主可持续发展，威胁其霸权地位，就人为制造意识形态对抗，破坏“一带一路”国际合作，无所不用其极地打压中国这个驱动世界经济增长的主要引擎和世界工厂、世界市场。如此行径不得人心，也不会得逞！

四是安全观不同：中国追求普遍安全、共同安全，美国谋求自身安全、绝对安全。中国坚持和追求集体安全、普遍安全、共同安全，从来没有、今后更不会以牺牲别国安全为代价谋求自身“绝对安全”。美国则追求自身安全、“绝对安全”，从不考虑别国安全，为了自身或某些利益集团谋取暴利，不惜制造莫须有的国家安全、反恐、民主人权等罪名或借口，发动了阿富汗战争、伊拉克战争等一系列战争，摧毁了中东文明，给地区国家人民造成了人间灾难，给西方盟友带来了无穷尽的难民。大肆滥用国家安全概念，大搞长臂管辖、单边制裁、加征关税，甚至胁迫外国企业上交核心机密数据，严重破坏干扰了全球产业链供应链价值链安全。

五是诚信观不同：中国说到做到、一诺千金，美国言而无信、朝令夕改。中国普通人都懂得人无信不立、业无信不兴、国无信则衰的哲理。中国领导人向来重信守诺、说到做到、从不虚言。对内，朝着实现中华民族伟大复兴目标，一代接着一代干；对外，胸怀天下，致力于推动构建人类命运共同体。美国领导人则是随意说、随时改，朝令夕改，喊的是维护多边主义，干的则是甩开联合国，大搞小圈子和集团对抗。最近，美国新一届政府提出“重建更美好世界”全球基础设施融资计划，但其目的是为了对抗中国“一带一路”倡议，让国际社会大失所望，也引起很多国家疑问：美国自身没搞好，政府能有钱、私营企业会去非洲等欠发达国家投资建设基础设施吗？事实上，世界明白人都知道，美国还没有学会同其他国家平等相待、互利共赢、共同发展。

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