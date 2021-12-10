新华社北京12月10日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，多个国家通过不同方式发声，纷纷支持北京冬奥会，反对将奥运政治化和体育政治化，相信北京冬奥会将把各国民众团结在一起，促进世界和平与发展。

委内瑞拉发布政府公报，谴责美国对北京冬奥会进行“外交抵制”，要求美方立即停止将体育运动政治化的行径。公报说，“外交抵制”冬奥会说明这些国家仍固守冷战思维。委内瑞拉政府重申对中国举办冬奥会的坚定支持，表示这是一场属于全人类的体育盛事。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃说，美国对北京冬奥会进行所谓“外交抵制”说明，为了自身利益，美国不惜破坏国际体育体系，并妄图根据自己的意识形态准则改写国际体育规则。

老挝外交部发表声明说，老挝政府珍视体育事业对于和平与发展事业的重要贡献，坚信在体育精神引领下，北京冬奥会将有力促进国际和平、发展、友谊以及相互理解与包容。

吉尔吉斯斯坦文化、信息、体育和青年政策部长扎曼库洛夫表示，吉方高度评价中方为顺利举办北京冬奥会所做大量筹备工作，全力支持中国成功举办北京冬奥会，反对个别国家将体育和政治挂钩，将体育赛事政治化。

斯里兰卡体育与青年事务部长纳马尔·拉贾帕克萨说，非常期待北京冬奥会，斯里兰卡反对以任何形式将奥运政治化和体育政治化。“体育将全世界人民团结在一起，体育精神是人性的纯粹体现，代表着这个星球上一切美好的事物，没有什么比奥运会更能体现这一点。”

叙利亚奥林匹克委员会发表声明说，坚定支持中国举办北京冬奥会，反对美国所谓“外交抵制”行径。声明强调，各方应遵守《奥林匹克宪章》确立的“体育运动政治中立”等基本原则和宗旨。

南非外交部副总司长阿尼尔·苏克拉尔表示，某些国家“外交抵制”北京冬奥会的行径完全出于政治目的。北京冬奥会将把各国民众团结在一起，坚信中国将成功举办这场体育盛会。（参与记者：耿鹏宇、徐烨、王瑛、章建华、唐璐、关建武、汪健、郑一晗、荆晶）

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