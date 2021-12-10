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中国代表：中国将继续用实际行动为非洲和平与发展作出贡献

2021年12月10日17:39 | 来源：新华网
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新华社联合国12月9日电 联合国安理会9日举行“恐怖主义与气候变化背景下维护国际和平与安全”公开会。中国常驻联合国代表张军在会上发言，强调中方支持非洲国家打击恐怖主义、应对气候变化，将继续用实际行动为非洲和平与发展作出贡献。

张军强调，非洲实现长治久安，是非洲人民的迫切愿望，也是国际社会特别是安理会的责任所在。中国一直是非洲和平与安全事业的坚定支持者、建设性参与者、积极贡献者。在前不久举行的中非合作论坛第八届部长级会议上，中非双方共同制定了《中非合作2035年愿景》，决定共同实施“九项工程”，其中就包括和平安全工程。中国将为非洲援助实施10个和平安全领域项目，继续落实对非盟军事援助，支持非洲国家自主维护地区安全和反恐努力，开展中非维和部队联合训练、现场培训、轻小武器管控合作。

张军指出，近年来，恐怖主义成为非洲，尤其是萨赫勒地区面临的重大现实威胁。中方支持尼日尔和地区国家继续开展反恐联合行动，支持萨赫勒五国联合部队获得可持续、可预测的资金，呼吁国际社会在后勤支助、能力建设等方面提供更多帮助。

张军表示，气候变化对非洲的可持续发展是一个严峻挑战。中方支持在《联合国气候变化框架公约》框架下，进一步加大对非洲应对气候挑战的关注和支持。中方敦促发达国家切实履行历史责任，尽快兑现在气候融资、技术转让、能力建设方面的承诺。

张军说，中国一直积极支持非洲国家应对气候变化的努力，已同14个非洲国家签署15份合作文件，实施减缓和适应气候变化项目，共同打击走私野生动植物。《中非应对气候变化合作宣言》规划了新的蓝图和务实举措。未来三年，中非双方将共同实施绿色发展工程。中国将为非洲援助10个绿色环保和应对气候变化项目，支持“非洲绿色长城”建设，在非洲建设低碳示范区和适应气候变化示范区。中国将继续用实际行动，为非洲和平与发展作出贡献。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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