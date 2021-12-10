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世卫：奥密克戎蔓延或刺激富国囤积疫苗 加重全球分配不均

2021年12月10日17:36 | 来源：新华社
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新华社北京12月10日电 世界卫生组织9日提醒，高收入国家因为担忧变异新冠病毒奥密克戎毒株蔓延，可能加大疫苗囤积，导致低收入国家疫苗供应更为紧张。

世卫组织免疫、疫苗和生物制品主管凯特·奥布莱恩在一场记者会上说，全球疫苗供应有可能再次陷入“高收入国家靠囤积疫苗来保护国民获得疫苗的机会——甚至是过度保护”的境地。然而，“从流行病学角度来看，这种做法行不通”。

奥布莱恩解释说，遏制疫情传播的办法是所有面临染疫高风险的人都接种疫苗。因此，要让每个国家都有疫苗可打。“因为病毒在哪里横行，哪里就会产生新的变异株。”

她敦促各国以“理性、全球视野”，坚持“真正能遏制疫情的方法”。

12月6日，一名中学生在黎巴嫩贝鲁特接种疫苗。（新华社发，比拉尔·贾维希摄）

世卫组织同时表示，高收入国家民众应当遵循政府推出的防疫政策，例如接种加强针。

按照奥布莱恩的说法，一个国家的某个人不接种疫苗，这个国家并不会把本该给这个人接种的疫苗提供给其他国家，“是政府决策、而不是个人”有能力影响全球疫苗公平分配。

世卫组织疫苗专家小组当天建议，免疫能力较弱人群应当接种加强针。

路透社9日报道，全球新冠确诊病例已超2.67亿例，死亡病例近560万例。（林淑婷）

(责编：苏缨翔、杨牧)

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