新华社北京12月10日电 英国卫生大臣赛义德·贾维德9日说，变异新冠病毒奥密克戎毒株正在英国社区快速传播，到本月底，可能有100万人感染这一新变种。

贾维德告诉天空新闻频道记者，据卫生部门估计，奥密克戎毒株感染病例每两天半至三天就增加一倍，“按照这一速度，到本月底英国新变种感染病例可能达到约100万例”。

英国卫生安全局8日报告新增奥密克戎感染病例131例，累计568例。不过，按照贾维德的说法，实际累计感染数“可能近1万例”。

12月9日，戴口罩的乘客在英国伦敦乘坐公交车。（新华社发，史蒂芬·程摄）

英国卫生安全局说，与变异新冠病毒德尔塔毒株相比，奥密克戎毒株具有明显传播优势，意味着它可能取代德尔塔成为英国的“主流”毒株。如果奥密克戎毒株保持过去两周的传播速度，“预计未来两至四周内这一新变种感染病例可能占新增确诊病例至少一半”。

世界卫生组织8日说，奥密克戎毒株明年1月上旬可能成为欧洲“主流”毒株。

为遏制新变种奥密克戎蔓延，英国首相鲍里斯·约翰逊8日晚宣布，启动《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划、即后备计划，包括从10日起，在剧院、电影院等多数室内公共场所必须戴口罩；13日起，尽量居家办公；15日起，进入人员聚集场所必须出示新冠疫苗接种证明等“通行证”。（李彦南）

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