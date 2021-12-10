2021年12月10日，国务委员兼外长王毅在同尼加拉瓜外长蒙卡达视频会晤后接受记者采访。

王毅说，刚才我和蒙卡达外长举行首次视频会晤，双方正式确认了中尼复交联合公报中的所有内容。中方欢迎尼加拉瓜政府做出同台湾“断交”、同中华人民共和国恢复外交关系的政治决断。尼加拉瓜由此成为第181个同中国建立正常外交关系的国家。

王毅强调，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表包括台湾地区在内全中国的唯一合法政府，这是一个再简单不过的事实，也是一个再明白不过的道理。当然，这个世界上还有那么几个国家仍然和台湾保持着所谓“邦交”关系，这是因为台湾当局大搞“撒钱外交”，不顾台湾民众的福祉，也是由于美国不断向这些国家施加各种各样的压力。

王毅说，美国的作法完全是双重标准。美国自己早在四十几年前就同中国建立了外交关系，他们有什么权力阻拦别的主权国家做出自己的选择？相信这些国家迟早会遵循五十年前联合国大会通过的2758号决议精神，同中国建立或恢复正常的外交关系，这只是一个时间问题，更是时代大势，不可阻挡。

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