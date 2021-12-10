2021年12月10日，王毅视频会见正在中国访问的尼加拉瓜政府代表团。

王毅说，你们是两国关系的“破冰者”，也是中尼合作的“先行者”。你们带着重要使命不远万里而来，同中方团队进行了富有成效的工作，一起参与并见证了中尼复交这一历史性时刻。我对中尼以“创纪录”速度实现复交表示热烈祝贺。很高兴中国在拉美和加勒比地区又多了一位新朋友，在推进“一带一路”建设和构建人类命运共同体的事业中又多了一位好伙伴。

王毅强调，一个中国原则是国际社会普遍共识，已经成为公认的国际关系准则。尼方作出重要决断，与中国恢复和发展正常关系，同绝大多数国家一样站在了历史正确的一边。中尼复交完全符合双方根本和长远利益，必将得到两国人民的欢迎和支持。中尼要筑牢一个中国原则的政治基础，共同擘画两国关系的发展蓝图，有序推进各领域交流合作，不断为两国和两国人民创造福祉。

王毅说，台湾从古至今都是中国的一部分。尽管海峡两岸尚未完全统一，但中国的主权和领土从未分割，大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变。中国必须统一，也必然统一。实现完全统一是全体中华儿女的共同愿望。

尼加拉瓜总统顾问劳雷亚诺·奥尔特加表示，今天是尼加拉瓜政府和人民的重要历史性时刻。尼中交往源远流长，两党两国之间有着革命友谊和兄弟情谊，尼中复交得到全体尼人民的支持。尼方对两国复交满怀诚意，将完全履行承诺，坚定恪守一个中国原则，支持中国为实现国家完全统一所作的一切努力和行动。

劳雷亚诺说，尼方高度评价中国为维护世界和平稳定和全人类进步事业所发挥的至关重要作用，愿共同致力于维护国家主权、独立和民族尊严，共同践行多边主义，捍卫国际公平正义。尼方高度认同中方的外交理念和主张，愿加入“一带一路”这一伟大倡议，加强各领域合作，促进国家发展和人民幸福。

尼加拉瓜政府代表团成员、财政部长阿科斯塔表示，尼中复交打开了两国交往的大门，这也是通向共同繁荣的大门。尼方坚信中国是尼可靠的发展伙伴，期待借鉴中国的成功经验，为尼人民带来更多福祉。

会见前，中尼两国政府代表在天津正式签署了《中华人民共和国和尼加拉瓜共和国关于恢复外交关系的联合公报》。

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