人民网河内12月10日电 （杨晔、周娜）12月10日上午，中越两军“和平救援-2021”卫勤联合演习在越南广宁省芒街市某演习地域正式拉开帷幕。这是中越两军历史上首次开展卫勤实兵演习，也是新冠肺炎疫情发生以来我军卫勤力量首次成建制赴境外开展卫勤联合演习。此次演习以某国发生地震灾害并暴发传染病疫情为背景，两军参演官兵达600余人。

未来两天，中越双方将组织实兵演习、装备展示、演习观摩、综合评估、复盘总结、物资捐赠等系列活动。演习设立两军联合指挥部，分别开设二级医院，前出灾害地域实施联合搜救，梯次接力转运后送，联通国内远程会诊共同完成外科急救手术。两军医院还将统筹专家力量，开展疑难复杂病例会诊，调剂使用血液药材。综合运用移动检测实验室、先进消杀设备，协同应对灾后突发传染病疫情，全面展示两军野战急救和疫情处置能力。

越方演习指导委员会主任、越南人民军后勤总局副主任兼参谋长阮雄胜少将在开始仪式致辞中说，此次联合演习是越中第6次边境国防友好交流活动之后，两国在2021年的又一次重要的国防军事对外活动，目的旨在提高两国军医在医疗救援、疫情防控、国际人道主义援助协调和开展工作中的指挥、配合、协同能力，是两国军医交流专业经验，提高医疗水平及开展人道主义救援、搜救、克服自然灾害后果活动的质量和效果的机会。

中方指导协调组组长、中央军委后勤保障部卫生局副局长陈春明大校表示，此次演习紧密契合形势，聚焦灾情疫情热点，突出联合主题，在协同行动中提升能力。注重相互交流，把抗疫实践、救援经验等带到演训场，充分展现两军卫勤发展成果，共同提升应急救援能力。

中央军委后勤保障部副部长王大忠少将通过视频致辞。他表示，中越两国山水相连，两国人民传统友谊源远流长。近两年面对全球新冠肺炎疫情的考验，两国两军相互支持，共克时艰，在各自最需要的时候相互伸出援手，捐助防疫物资，分享抗疫经验，携手应对挑战，体现了团结友好的崇尚精神。此次演习，将推动两军后勤交流合作迈上新台阶，为打造人类命运共同体树立新的合作典范。

中方指导协调组，越南人民军后勤总局、第三军区、边防部队以及广宁省等军地领导共200余人出席开始仪式，并全程观摩演习。演习期间，中方还向越方捐赠核酸检测设备和试剂、口罩等防疫防护物资。

2018年8月，中越两军卫勤力量成功在越南北部高平省复合县、中国广西壮族自治州崇左市龙州县开展边境联合义诊，为两国边境地区4100余名群众提供巡诊、查体、专科诊疗服务，发放健康宣教材料4800余份，药品2300品量。近年来，中国军队卫生系统积极开展对外交流合作，圆满完成多项卫生援外、联演联训、医疗义诊、援非抗埃、紧急灾害救援、联合国维和行动等卫勤保障任务，得到国际社会和相关国家民众的欢迎和认可。

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