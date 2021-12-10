人民网讯 据中国驻韩国光州总领事馆消息，12月10日，驻光州总领事张承刚在当地媒体《光州日报》发表署名文章《中国共产党第三个历史决议及其世界意义》，宣介党的十九届六中全会精神和《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》。全文如下：

中国共产党第三个历史决议及其世界意义。

前不久中国共产党第十九届六中全会审议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，这是中国共产党百年历程中第三个历史性决议。

一百年来，中国共产党带领人民从四分五裂、一盘散沙到高度统一、民族团结，从一穷二白到全面小康，从饱受欺凌到独立自主，仅用几十年时间就走完发达国家几百年走过的工业化历程，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹。在1945年抗日战争胜利前夕，在1981年改革开放大潮初起，中国共产党先后制定了两个历史性决议，分别为实现救国、兴国和富国奠定了重要基础。

此次《决议》以较大篇幅聚焦党的十八大以来中国过去九年取得的历史性成就。党领导全国人民实现了第一个百年奋斗目标，在中国全面建成小康社会，国内生产总值突破百万亿元大关，人均国内生产总值超过一万美元，综合国力和国际影响力有了质的提升。中国战胜一系列重大风险挑战，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事。当前中国正朝着实现第二个百年奋斗目标的新征程继续前进。

中国共产党是高度重视历史、注重总结经验的政党。中国共产党百年奋斗成功的历史经验中最重要的是有坚强的领导核心和与时俱进的马克思主义中国化理论的系统指导。《决议》全面总结了中国共产党治国理政的十条重要经验，即坚持党的领导、人民至上、理论创新、独立自主、中国道路、胸怀天下、开拓创新、敢于斗争、统一战线、自我革命，揭示了世界第一大政党的成功密码。此次《决议》是建设社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴的行动指南，也是世界了解中国未来发展方向的纲领性文件。

《决议》对世界也将产生深远影响。中国的发展成就表明，一个大国利用几十年时间可以从几乎最贫穷的国家跻身高收入经济体，令人民生活全面改善。中国的发展深刻影响了世界历史进程，为人类进步事业作出重大贡献。中国式现代化道路，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择。人类命运共同体重大理念和“一带一路”重大倡议，充分表明中国共产党既为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴，也为人类谋进步、为世界谋大同。

中国是世界第二大经济体，连续多年对全球经济增长的贡献率超过30%，中国经济长期稳定高质量发展为世界提供了巨大机遇和强劲动力。中国14亿人口的大市场，必将成为世界经济的增长之源、活力之源。中国将继续扩大高水平的对外开放，同世界分享发展机遇，维护和践行真正的多边主义，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。

中韩两国一衣带水，建交近30年来，各领域联系之紧密、融合度之深世所罕见，在全球树立了双边关系发展的典范。明年是中韩建交30周年，两国关系面临重要发展机遇。希望中韩携手共同规划未来发展蓝图，巩固政治互信，深化经贸往来，活跃人文交流，密切国际合作，共同打造中韩命运共同体，推动中韩关系不断迈上新台阶。

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