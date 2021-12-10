新华社贝尔格莱德12月9日电（记者石中玉）塞尔维亚首家由中企参与设计和建造的基因测序和生物信息中心9日在塞首都贝尔格莱德落成。该中心由中国华大基因和塞尔维亚贝尔格莱德大学分子遗传和生物工程研究所合作建设，将提高塞尔维亚对新冠病毒变异毒株的检测能力，助力精准防疫。

塞尔维亚总理布尔纳比奇、贝尔格莱德大学分子遗传和生物工程研究所所长贝戈维奇、中国驻塞尔维亚大使陈波出席落成仪式。

布尔纳比奇在致辞中说，近年来，塞尔维亚在实现全面数字化道路上取得积极进展，基因测序中心的成立将有力推动塞生物技术和生物经济发展，是迈向崭新未来的新起点，特别是在疫情期间，中心将能密切跟踪境内新冠病毒变异情况。

布尔纳比奇感谢中国合作伙伴长期以来的支持和帮助。“对于我们而言，在新冠疫情方面，今天意味着我们能够自己检测变异毒株……对治疗新冠患者和抗击新冠病毒意义重大。”

贝戈维奇表示，新的基因测序和生物信息中心的建成对塞尔维亚科学和技术发展有着重要意义。塞尔维亚和华大基因去年已经合作建成两座“火眼”病毒检测实验室，用于新冠病毒检测，新的基因测序中心将助力塞尔维亚建立国家遗传信息数据库，促进医学、兽医、农业等诸多领域发展。

陈波祝贺中心成立并表示，从疫情之初捐赠核酸检测试剂到去年共同建设两座“火眼”实验室，再到今天建成基因测序中心，华大基因同塞方的合作体现了中塞抗疫合作的成果。中心将显著提升塞基因测序水平，为塞跟踪新冠病毒变异赋能，同时也将促进双方在医疗和生物技术领域的合作，相信高新技术将成为中塞合作的新亮点。

据华大基因介绍，除新冠病毒测序外，该中心还可开展遗传病筛查、癌症筛查、传感染疾病防控等基于基因测序的精准医疗服务，支持科研、临床、疾控、生物制药、环境、农业等领域的测序应用和数据分析。华大基因专家将为塞方开展人员培训，并进行技术转移。

(责编：徐祥丽、崔越)