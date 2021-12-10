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快评：第181个！尼加拉瓜站在历史正确的一边

2021年12月10日15:23 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月10日电 题：快评：第181个！尼加拉瓜站在历史正确的一边

　　新华社记者赵晖

　　10日，中国和尼加拉瓜复交。尼加拉瓜外交部当地时间9日发表声明，宣布承认一个中国原则，并与台湾断绝“外交关系”。这是一个顺应大势、合乎民心的正确决断，站在了历史正确的一边。

　　曾几何时，中美洲七国是台湾“重金”经营地区。2007年，哥斯达黎加成为新世纪第一个同中国建交的中美洲国家。促成中哥建交的哥前总统阿里亚斯坚定认为：“与中国建交是无比正确的选择”。4年后，中哥自贸协定正式生效，双边贸易额逐年增长。2007年至2020年间，哥对华出口增加了近4倍，输华商品更加多元，各领域合作不断加强。

　　继哥斯达黎加的正确选择之后，巴拿马、多米尼加、萨尔瓦多相继与中国建立了外交关系。洪都拉斯总统候选人希奥玛拉·卡斯特罗也在竞选期间表达了与中国建交的意愿。这再次表明，一个中国原则是人心所向、大势所趋、势不可挡。

　　然而一段时间以来，国际上一小撮人逆势而为，屡屡在台湾问题上玩火，试图突破中方底线，作为遏制中国的筹码。在洪都拉斯大选前一周，美国负责西半球事务的助理国务卿布赖恩·尼科尔斯“火线”赶往洪都拉斯，与各界人士频繁接触，并向卡斯特罗等总统候选人亮明态度：美国希望洪都拉斯继续保持与台湾的关系。

　　是非自有公论。把台湾作为一张可以打、很好打的牌，认为通过打“台湾牌”就可以损害中国利益，是大错特错。美国的“小动作”没能改变洪都拉斯大选选情，也没能挡住尼加拉瓜做出正义选择。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。这既是不容改变的历史和法理事实，也是不容挑战的现状。如今，尼加拉瓜成为世界上第181个承认和支持一个中国原则的国家。在美台勾结不断在台湾海峡搞事的大背景下，尼加拉瓜的抉择魄力更加令人钦佩。于尼加拉瓜而言，与中国站在一起，是正义的选择，是利国利民的选择。

(责编：徐祥丽、崔越)

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