《汉斯·蒂特迈尔：构建德国和欧洲经济秩序的一生》新书发布暨学术研讨会现场。主办方供图

人民网讯 12月8日，译著《汉斯·蒂特迈尔：构建德国和欧洲经济秩序的一生》新书发布暨学术研讨会在中国社会科学院欧洲研究所召开。此次发布会由中国欧洲学会经济研究分会、中国社会科学院国际学部和欧洲研究所登峰计划“欧洲经济”重点学科主办，中国社会科学院欧洲研究所、中德合作中心和社科文献出版社承办。

发布会由中国社会科学院欧洲研究所副所长陈新主持。中国欧洲学会荣誉会长、中国社会科学院国际学部主任周弘，中国欧洲学会会长、中国社会科学院欧洲研究所所长冯仲平，社科文献出版社总编辑杨群致辞。本书作者约阿辛姆·阿尔格米森、译者代表中国社会科学院欧洲研究所副研究员胡琨介绍了该书写作和翻译的背景和意义。

周弘表示，该书能够将德国的故事呈现给汉语世界的读者是一件很有意义的事情。书里的人物和历史背景不仅对于德国研究圈里的人，对于经济史规律、欧洲一体化、欧元产生等感兴趣的人，也可以带来启迪思想的历史故事。

冯仲平指出，该书令人印象最深的是一批德国人把德国人和欧洲人完美结合起来，他们成为了德国建设、欧洲建设的中流砥柱，奠定了德国的地位。

杨群首希望，以该书的出版为一个起点，未来有更多的优秀传记可以出版。

随后，学术研讨会由中国社会科学院欧洲研究所副所长刘作奎主持。来自中国社会科学院欧洲研究所、国务院发展研究中心、中证金融研究院、外交部、中国人民大学、外交学院、复旦大学、同济大学和上海外国语大学等机构的嘉宾以线上线下的方式出席会议并发言。

《汉斯·蒂特迈尔：构建德国和欧洲经济秩序的一生》是德国经济学家及官员汉斯·蒂特迈尔（Hans Tietmeyer）的学术传记。这本书梳理了蒂特迈尔的一生，也是一部德国过去近一百年的经济史。

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