新华社天津12月10日电（记者许可、李鲲）12月10日上午，外交部副部长马朝旭在天津同尼加拉瓜政府代表劳雷亚诺·奥尔特加举行会谈并签署《中华人民共和国和尼加拉瓜共和国关于恢复外交关系的联合公报》，共同会见记者。

马朝旭表示，刚才，我同尼加拉瓜政府代表分别代表两国政府签署了《中华人民共和国和尼加拉瓜共和国关于恢复外交关系的联合公报》。在这份公报中，尼加拉瓜共和国政府承认世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。尼加拉瓜共和国即日断绝同台湾的“外交关系”，并承诺不再同台湾发生任何官方关系，不进行任何官方往来。中华人民共和国政府对尼加拉瓜共和国政府的上述立场表示赞赏。

马朝旭指出，一个中国原则是公认的国际关系准则，是国际社会普遍共识。尼加拉瓜共和国政府做出政治决断，承认并承诺恪守一个中国原则，不设任何前提地同中国复交，完全符合尼加拉瓜国家和人民的根本和长远利益。这再次充分证明，坚持一个中国原则是符合国际大义、顺应时代潮流的正确选择，是人心所向、大势所趋。

马朝旭表示，今天，中尼关系翻开了崭新的篇章。两国复交后，中方愿同尼方在相互尊重、平等互利基础上发展各领域合作，推动两国关系不断向前发展，造福两国和两国人民。中方支持尼方抗击疫情，愿积极推动两国在经济民生、社会发展、基础设施建设、贸易投资等领域开展广泛合作，进一步加强多边领域沟通协调，期待维护世界和平、促进共同发展，推动构建人类命运共同体。

奥尔特加表示，今天是具有历史性意义的一天，恢复同中华人民共和国的外交关系完全符合尼加拉瓜人民的根本意愿和利益。尼加拉瓜共和国政府承认一个中国原则，承认中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。尼方已断绝同台湾所谓的“外交关系”，承诺不再同台湾发生任何官方关系，不进行任何官方往来。尼方高度赞赏习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，支持中方提出的全球发展倡议，愿积极参与“一带一路”建设，期待同中方在政治、经济、社会、人文等广泛领域开展合作，为促进中国同拉美国家关系和南南合作发挥积极作用。尼方坚信，两国团结协作能够共同维护多边主义进程，促进共同发展，实现两国互利共赢和两国人民福祉。

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