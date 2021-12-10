文章认为，《中国的民主》白皮书表明中国的民主是全过程人民民主，各项制度相互协调、相互完善，构建了多样、畅通、有序的民主渠道，有效保证了党的主张、国家意志、人民意愿相统一，有效保证了人民当家作主。中国的民主是真实的民主，中国共产党总结历史经验，将民主等概念具体化、中国化，是世界上最具远见的政党，在较短的时间内带领中国走向伟大。中国共产党执政以来，以加强政治制度保障和物质条件确保民主进步，以民主进步满足人民需要。美西方热衷于给中国贴上“独裁”的标签，但事实并非如此，中国的民主由人民创造、为人民服务，中国共产党始终密切同人民群众的联系，凝聚起最广大人民的智慧和力量。所谓“专政”，是人民民主专政，通过从基层到中央的民主选举，群众自下而上决定治国理政方式。

文章引用并高度赞同《十问美国民主》智库报告。多年来，人们一直认为民主是西方的概念。西方国家一面宣扬民主是自由主义的同义词，一面孤立诽谤持不同观点的群体。但在知识经济时代，不同观点不断涌现。美国无权垄断对民主的定义，民主是全人类的共同价值，是由各国人民自主选择的多样化道路，而非被迫强加的单一套路。美式民主对内沦为少数人谋取私利的工具，侵犯人权，造成社会撕裂；对外成了美国维护霸权、干涉他国内政、破坏国际秩序的幌子和借口。美国人对民主制度的不满意率从2017年的33%上升到2021年的50%，85%的美国人认为美国的政治体制需要重大改变或彻底改革。