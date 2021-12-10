英文中有句谚语：魔鬼就藏在细节里。中文也有类似的说法：细节决定成败。

但从一系列细节看，感觉拜登也真是很不容易，辛辛苦苦操办了一次大规模的视频峰会，最后果然演变成了一场闹剧。

为什么说是闹剧？

至少五个细节吧，很有意思的。

细节一，美国人联合国抬棺上访。

在白宫会议室里，在所谓的民主峰会上，操盘手拜登侃侃而谈。具体什么，我就不多说了，反正你懂的。

很让拜登郁闷的是，就在纽约联合国总部外面，一些美国人在“上访”，控诉美国不民主。

他们拉着“拯救美国民主”的横幅，不少人还是黑衣加身，举着死神一样的镰刀，上面写着：大资本家、黑暗政治，等等。

更要命的，一些人还抬着一具象征美国的棺材。

唉，美国民主已死，他们要抬棺上访。

这样的举动，就在联合国门口，这让美国政府情何以堪啊。

这是纽约，首都华盛顿呢？

看到不少华盛顿人在吐槽，民主啊民主，华盛顿70万人还没有国会选举权呢。所以，华盛顿的车牌上都写着：“Taxtation without Representation”（有纳税义务，但无代表权）。

什么意思？

这是美国独立战争时期的名言，完整的说法是：有纳税义务，但无代表权，就是暴政！

细节二，巴基斯坦不去了。

这次所谓的峰会，美国也邀请了巴基斯坦。

但巴基斯坦决定，不去！

为什么不去？

巴基斯坦外交部的声明说得很婉转：巴基斯坦是一个强大的民主国家，坚定地致力于进一步深化民主、打击腐败、保护和促进所有公民的人权。巴基斯坦将在未来适当的时候，与美国就广泛问题进行接触。

这是外交口吻，巴基斯坦总理伊姆兰·汗则说得很直白。

他是这样警告的：现在的局势正在走向另一场冷战，一些国家再次走向建立集团的歧途，巴基斯坦必须阻止这种情况的发展，我们绝不能成为任何集团的一部分。

因为巴基斯坦有着惨痛的历史。伊姆兰·汗说，巴基斯坦整个国家也曾在冷战期间陷入困境，因此巴方希望成为一个将各国聚集在一起的桥梁型国家。

果然一眼就看穿。其实，那么多国家和地区参会，估计也有不少是被裹挟的，但巴铁公开婉拒了。

千人之诺诺，不如一士之谔谔。

难怪赵立坚立刻在推特上点赞：巴基斯坦果然是铁哥们。

细节三，邀请名单有猫腻。

而且，猫腻很多。以至于英国《经济学人》杂志就看不下去，一篇文章的标题就是：拜登的民主峰会，根本就不民主。

导语则是：被邀请参会的国家，反映的是美国政治，而不是民主价值。

为什么？

按照这篇文章的看法，刚果（金）、伊拉克、安哥拉就不该参加，但它们却得到了美国的邀请；玻利维亚、塞拉利昂就应该参加，但没被邀请。

标准在哪里？

什么民主，其实都是生意，背后则是满满的恶意。

用一位美国网友的话说：即便《经济学人》都承认，拜登的民主峰会，其实跟民主没任何关系，不过是借峰会加剧与中国的冷战。

也难怪《经济学人》最近一期的封面，就是美国的拳击手套：美国为什么而战？

内容我还没看，但估计也是老一套，也不会有太多好话。但美国，到底为什么而战？

拜登你解答一下。

细节四，国际反响整体偏负面。

拜登很不容易搞了一个峰会，国际反响到底怎么样？

当然肯定有吹鼓手，但实事求是地说，整体偏负面。

即便是《纽约时报》，也发推说，拜登操办民主峰会正值艰难时期，而峰会也遭遇激烈批评，因为美国国内就面临民主问题，而且名单里没有俄罗斯和中国……

更有意思的是，是《纽约时报》文章下面的读者留言，相当一部分的都是质疑，有些留言，写得确实很有水平。

比如，一位名叫Howard的北卡读者写道：

鉴于中国人口要多得多，如果中国现在有300万人死于新冠肺炎、40万人死于阿片类药物过量、20万人死于枪支暴力、1000万人关在监狱里，那么拜登真没有必要主办“民主峰会”。

嗯，有道理，当然，中国肯定不是这样的，这是美国的景象。那美国操办民主峰会的意图，不就是打压没有问题的中国吗？

还有，一位叫Thomas Renner的纽约读者这样写道：

我认为谈论人权和民主很棒，但当大家担心疫情、支付账单、能否获得良好医疗保健、教育或儿童护理时，人们不会听。当一个政党和两个民主党人一心想做他们想做的事情，而不是大多数美国人想要做的事情时，也很难引起世界的注意。

这就解释了，为什么拜登自己那么大动静，世界关注度不大。

还有一位叫Usok的休斯顿读者，这样写道：

美国民主需要人民信任自己的政府。但到目前为止，许多人甚至不相信疫苗。无论是选择的“自由”，还是对政府的“信任”，我们的民主都陷入了困境。

有钱有势者的游说，已经影响了我们的选举结果。不公正的选区划分，进一步减少了选民的影响力，扭曲了选举结果。许多人评论说，我们的政府实际上只是一个香蕉共和国，只是以民主的名义。如果我们真想向其他国家传播我们的价值观和原则，我们需要先自己做得更好，然后再对其他国家做。

不得不说，这还是很清醒的言论，美国，你是香蕉共和国唉，正人先正己吧。

再强调一遍，这些都不是我说的话，都是《纽约时报》读者的话。

其实，几乎所有西方主流媒体，都有类似的质疑。美国操办的全球峰会，西方媒体这么多质疑，其实还是很罕见的。

比如，法新社一篇报道的最后，就援引杜克大学政治学教授Bruce Jentleson的话说，这次峰会，“从来都不是一个好主意”。

教授的原话是：

我们这里的问题，比任何其他西方民主国家都要糟糕得多。我们的国会大厦遭到袭击，政变未遂。我们还没有在巴黎、联邦议院或布鲁塞尔的欧盟总部看到这种情况，如果我们想竞争，我们必须尽力而为，这实际上取决于我们在国内，而不是让 100 位领导人聚在一起说，“我们喜欢民主。”

不得不说，教授，您也太直白了吧。

细节五，一幅很有意思的漫画。

所谓一图胜千言，美国人的这幅漫画，大家可以仔细体会一下。

画面整体还是很“喜庆”的，特朗普登高一呼，支持者围攻国会，举着“停止偷窃（选举）”的标语牌，哦，围攻者中，还有著名的“牛头萨满”，旁边还有一队人，正浩浩荡荡开往国会。

那边厢，拜登举着气球，欢迎各路人等开民主峰会，但大家看到美国这幅景象，都有些面面相觑。有人还怯生生提了一个问题：这是一个糟糕的时刻吗？

唉，请你来开会的，你这不是哪壶不开提哪壶嘛。

一场拉拢一堆小喽啰对付中俄的峰会，最后却暴露出了自己那么多问题，引发国内外那么多的疑虑，这估计是美国政府事先也没有想到的。

但既然昭告天下了，峰会硬着头皮还得开下去。

那现在到底是不是很糟糕的时刻？

拜登，官宣一下呗。

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(责编：岳弘彬、牛镛)