12月8日，杨万明大使接受巴西最大报纸《圣保罗页报》专访，深入揭批美所谓“民主峰会”是彻头彻尾的伪民主行径，全面介绍中国全过程人民民主理念和成功实践，严正批驳美方邀请台湾当局参会的险恶用心。

杨大使强调，民主是全人类共同价值，不是少数国家牟取私利的工具。美国以“民主领袖”自居，根据自己的好恶决定谁能参会、定义谁是“民主国家”，这本身就是反民主的，暴露了其举办所谓“民主峰会”的真实目的，即打着民主旗号在全球划分阵营、制造分裂、遏制打压他国、维护自身霸权，这实质上是披着“民主”外衣的新殖民主义。美应深刻反省，采取切实措施解决本国问题，恪守联合国宪章宗旨和原则及国际关系基本准则，真正为国际人权事业健康发展做好事和实事。

杨大使指出，百年来，在中国共产党的领导下，中国追求民主、发展民主的脚步从未停止。2012年以来，以习近平同志为核心的党中央不断深化对中国民主政治发展规律的认识，提出了全过程人民民主的重大理念。中国的全过程人民民主具有科学有效的制度安排，不仅明确人民有选举权，还确保人民可依法广泛参与国家管理；不是少数人或个别利益集团的民主，而是代表全党各族各界根本利益的民主；不是形式主义，而是体现人民利益、反映人民愿望、增进人民福祉的真实民主，推动了中国的发展与中华民族的复兴，得到了中国百姓的普遍拥护，也丰富了人类政治文明形态。

杨大使强调，中方坚决反对美方邀请台湾当局参加所谓“领导人民主峰会”。涉台问题是严肃的政治问题，不是所谓的价值观问题。一个中国原则是中美关系的政治基础，是不可撼动、不可逾越的红线，不是国际关系的一张牌。世界上只有一个中国。中华人民共和国是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。美方邀请台湾当局参会等行径再次表明，所谓“民主”只不过是一个幌子，是美方拿来服务其地缘战略目标和维霸私利的工具。

《圣保罗页报》在专访报道中评论称，拜登召集的民主峰会拟讨论威权主义，但在参会国家等问题上却有着明显的自相矛盾。根据美国政治网站按照非政府组织“自由之家”相关标准进行的民调显示，28%的参会方为“部分自由”，3%为“不自由”。

专访实录如下：

圣保罗页报：美国总统拜登邀请了110个国家参加“民主峰会”，中国、俄罗斯和几个阿拉伯国家不在受邀之列。您对此有何评价？

杨大使：民主是全人类共同价值，不是少数国家牟取私利的工具。美国以“民主领袖”自居，根据自己的好恶决定谁能参会、定义谁是“民主国家”，这本身就是反民主的，暴露了其办会的真实目的，即打着民主旗号在全球划分阵营、制造分裂，以便推行自身地缘战略、遏制打压剥削他国，维护其经济、金融、科技、军事霸权。这实质上是披着“民主”外衣的新殖民主义。

根据美国民调机构调查，全球44%的人认为美国是全球民主的最大威胁，81%的美国民众对美国民主表示担忧。美国非但不反思自身问题，反而固守“文明优越论”“自我中心论”，以渗透压迫、军事干涉、政权更迭、经济制裁等卑劣手段对他国进行“民主改造”，在包括拉美在内的多国酿成无数人道主义危机。这种假民主之名、行反民主之实的做法，是当今世界诸多乱象之源。

多样性是当今世界的现实，实现民主的方式绝不止一种。一个国家是否民主，归根到底应由这个国家的人民来评判，没有哪个国家可以充当“民主判官”。美国试图将民主私有化、工具化、武器化，只会加剧分裂、引发混乱，危害人类文明和文化多样性的发展。这种彻头彻尾的伪民主行径，已受到国际社会有识之士的普遍质疑和反对，也注定会失败。

圣保罗页报：您认为，中国共产党领导下的中国是民主国家吗？

杨大使：今年是中国共产党百年华诞。中国共产党在成立之初，就高举人民民主旗帜，为实现人民当家作主进行了不懈探索和奋斗。百年来，在中国共产党的领导下，中国追求民主、发展民主的脚步从未停止。特别是2012年以来，以习近平同志为核心的党中央不断深化对中国民主政治发展规律的认识，提出了全过程人民民主的重大理念，这也是理解中国特色社会主义民主的关键所在。

中国的全过程人民民主有以下几个特点：一是具有科学有效的制度安排，不仅明确人民有选举权，同时还确保人民可依法广泛参与国家管理。在中国，人民行使国家权力的机关是中国全国人大和地方各级人民代表大会，类似巴西的国会和地方议会。目前，中国从中央到地方有五级人大代表262万多名，都是由选民选举产生的。这些代表来自各民族、各阶层、各行业、各党派，其中相当数量为一线工人、农民，有广泛代表性。同西方议员不同的是，中国各级人大代表均生活和工作在群众之中，时刻问政于民、问需于民、接受人民监督。每年的全国人大会议上，近3000名全国人大代表共商国家发展大计，党和国家领导人当面倾听意见建议，让人民的所思所盼融入国家发展顶层设计。

二是中国的全过程人民民主，不是少数人或个别利益集团的民主，而是代表全党各族各界根本利益的民主。在中国，除了中国共产党，还有八个民主党派。中国共产党是执政党，八个民主党派不是反对党、在野党，而是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作的参政党。中国既不是一党专政，也不是多党竞争、轮流执政，而是中国共产党与各民主党派长期共存、互相监督，形成了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度这一新型政党制度。任何重大立法决策，都要依照法定程序，经过充分协商讨论，在形成广泛共识的基础上制定。2012年以来，共有187次法律草案向社会征求意见，共约110万人次提出300多万条意见建议。再比如，今年，中国开始执行第十四个五年规划。政府在起草这份规划期间，广泛公开征求社会意见，仅在网上就收集到100多万条意见建议，并据此作出366处调整。这些方式让各方诉求被广泛吸纳，确保国家决策充分反映人民意愿。

三是中国的全过程人民民主，不是形式主义，而是体现人民利益、反映人民愿望、增进人民福祉的真实民主。中国让8亿多人彻底摆脱绝对贫困，建起世界规模最大的社会保障体系和全民医疗保障网，覆盖13亿多人口。中国每年新增就业连续15年保持在1000万人以上。目前中国已有10.8亿人完成新冠疫苗全程接种，全国60多万个基层社区关心着每一位居民的接种进度。根据美国民调机构结果，中国民众对中国共产党和政府的满意度分别是95%和98%，这反映出中国百姓对中国特色社会主义民主的认可。

民主是历史的、具体的、发展的，各国民主植根于本国的历史文化传统，成长于本国人民的实践探索和智慧创造，民主道路不同，民主形态各异，不同的民主道路没有高下、优劣之分。中国的全过程人民民主，既推动了中国的发展与中华民族的复兴，也丰富了人类政治文明形态。同时，中国尊重各国自主探索发展和民主道路的权利，捍卫和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，支持国际关系民主化和法治化，反对任何形式的霸权主义和强权政治。在一些西方叙事里，只要一个政党长期执政，就是威权或专制，即便这个党带领国家实现了长期稳定、快速发展的奇迹，获得了绝大多数民众的拥护，也会被打上漠视民主、忽略人权的标签。这种判断要么源自对民主的狭隘理解，要么是出于借民主打压异己的阴暗图谋。

圣保罗页报：西方批评中国打击异见分子，比如香港、新疆存在限制言论自由等情况。从西方的角度看，中国不被邀请参加“领导人民主峰会”是否在意料之中？

杨大使：中国政府始终奉行以人民为中心执政理念，依法保障香港、新疆等各地区和各族人民享有的一切正当权利，包括言论自由、宗教信仰、就业劳动、民族文化等。遗憾的是，美西方一些人出于政治或地缘政治动机，捏造虚假信息，借言论自由、人权状况抹黑攻击中国，目的是阻遏中国发展步伐。这些卑劣行径已遭到国际社会的反对和谴责。在今年召开的联合国人权理事会第47届会议期间，90多国公开强调香港、新疆、西藏事务是中国内政，反对出于政治动机、基于虚假信息对中国进行无理指责。

事实上，个别国家自封“民主判官”“人权教师爷”，打着人权、民主旗号对其他国家的内政指手画脚，却对自身存在的诸多问题视而不见。这些国家应该深刻反省，采取切实措施解决本国问题，恪守联合国宪章宗旨和原则及国际关系基本准则，真正为国际人权事业健康发展做好事和实事。

圣保罗页报：拜登政府邀请了台湾参会。在中美元首刚刚举行视频会晤的背景下，美方此举有何影响？

杨大使：上个月，习近平主席同拜登总统举行视频会晤。双方就事关中美关系发展的重大问题进行了充分、深入的交流，其中包括台湾问题。习主席强调，台海局势面临新一轮紧张，原因是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人一贯搞“以台制华”。这是十分危险的。拜登总统重申，美国政府致力于奉行长期一贯的一个中国政策，不支持“台独”，希望台海地区保持和平稳定。希望美方切实落实两国元首共识，以实际行动维护中美关系的政治基础。

中方坚决反对美方邀请台湾当局参加所谓“领导人民主峰会”。世界上只有一个中国。中华人民共和国是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是公认的国际关系基本准则，台湾除了作为中国的一部分，没有别的国际法地位。美方邀请台湾参会等行径表明，所谓“民主”只不过是一个幌子，是美方拿来服务其地缘战略目标和维霸私利的工具。

圣保罗页报：关于台湾，中国多次表示希望和平统一。近几个月，台海军事紧张局面上升。您认为这将导致不可避免的冲突吗？

杨大使：当前两岸关系紧张、台海和平稳定风险升高的根源，在于台湾当局无视两岸同胞的根本利益，与外部势力加紧勾连进行“台独”挑衅。

中国海峡两岸必须统一，也必然统一，这是大势所趋，是中华民族的集体意志，不会改变，也不可能改变。中国人民比世界上任何人都更希望用和平的方式解决台湾问题，“和平统一、一国两制”是中国始终坚持的对台基本方针，也是实现国家统一的最佳方式，最符合包括台湾同胞在内的中华民族的根本利益。中国一直以最大诚意、尽最大努力争取两岸和平统一的前景。同时，中国有坚定的意志、充分的信心、足够的能力捍卫国家主权和领土完整，有能力挫败任何形式的“台独”分裂行径，绝不允许任何人、任何势力侵犯和分裂国家领土。

圣保罗页报：美国承认一个中国，但同时鼓励台湾为所谓“民主国家”。美方此举是自相矛盾吗？

杨大使：在台湾问题上，美国政府对中国政府有明确承诺。美方在中美三个联合公报中明确承认：中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府；在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系；美方无意侵犯中国的主权和领土完整，无意干涉中国的内政，也无意执行“两个中国”或“一中一台”的政策。

涉台问题是严肃的政治问题，不是所谓的价值观问题。一个中国原则是中美关系的政治基础，是不可撼动、不可逾越的红线，不是国际关系的一张牌。中方坚决反对美方偷换概念、混淆视听，违背自身所作承诺，违反国际关系基本准则的做法，敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止助台通过拓展所谓“国际空间”，以达到谋独的企图。

文章来源：中国驻巴西大使馆

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