2021年12月9日，中国驻马拉维大使刘洪洋在马主流媒体《国民报》、《每日时报》发表署名文章《什么是真正的民主？》，全面深入阐释全过程人民民主的价值理念，强调中国的民主模式是真正的民主、管用的民主、成功的民主。全文如下：

最近，“民主”一词似乎变得时髦了，个别国家以“民主领袖”自居，召集什么“民主峰会”，人为把世界各国分成三六九等，贴上“民主”和“非民主”标签，引发国际社会对“民主”的讨论。那么，到底什么是民主？由谁来定义民主？如何评判一个国家是否真的民主？我愿借此机会，结合中国的全过程人民民主，谈一谈我对“真民主”和“好民主”的看法。

全过程人民民主保障国家一切权力属于人民。中国国家主席习近平指出，“人民民主是一种全过程的民主。人民是否享有民主权利，要看人民是否在选举时有投票的权利，也要看人民在日常政治生活中是否有持续参与的权利；要看人民有没有进行民主选举的权利，也要看人民有没有进行民主决策、民主管理、民主监督的权利。”中国共产党团结带领全中国人民建立了以人民代表大会制度为核心的一系列民主政治制度，不断扩大人民有序政治参与，保证人民依法享有广泛权利和自由，确保党和国家在决策、执行、监督落实各个环节都能听到来自人民的声音。大到国家立法、国民经济和社会发展规划的制定、财政预算编制与执行监督等，小到物业管理、生活垃圾分类管理等，人民群众都能切切实实参与其中。由此可见，最大限度保障人民当家作主的才是真民主和好民主。

全过程人民民主有效维护和发展人民根本利益。习近平主席指出，“民主不是装饰品，不是用来做摆设的，而是要用来解决人民要解决的问题的。”刚刚举行的中国共产党第十九届六中全会再次强调，践行以人民为中心的发展思想，不断实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，团结带领全国各族人民不断为美好生活而奋斗。发展是最大的民主，全过程人民民主有效体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造活力，动员和凝聚全体人民以国家主人翁的地位投身社会主义现代化建设。中国全面建成小康社会，历史性解决绝对贫困问题，有效防控新冠肺炎疫情，保持经济快速增长和社会长期稳定，人民幸福感不断提升。因此，能让人民过上幸福生活的才是真民主和好民主。

全过程人民民主获得广大人民的支持和拥护。实现民主的形式有多种，不存在放之四海而皆准的模式。用单一的标尺来衡量世界丰富多彩的政治制度，用单调的眼光审视人类五彩缤纷的政治文明，本身就是不民主的。习近平主席强调，“民主是各国人民的权利，而不是少数国家的专利。实现民主有多种方式，不可能千篇一律。一个国家民主不民主，要由这个国家的人民来评判，而不能由少数人说了算!”中国的社会主义民主政治体现人民的意志，符合中国国情，得到了人民的拥护。中国人民对中国政府的满意度和支持率连年高达95%以上。因此，衡量民主的标准，应该看是否符合本国人民的需要，是否使本国人民有足够的参与感、满足感、获得感。深深根植于本国的土壤，让本国人民满意和幸福的才是真民主和好民主。

世界人民越来越清楚地看到，某些自诩“民主灯塔”的国家，所谓的民主选举只为资本服务、为少数人服务。人民只有投票的权利而没有广泛参与的权利，人民只有在投票时被唤醒、投票后就进入休眠期，这样的民主不是真民主；某些国家无视国内政治极化、族群对立、贫富悬殊、枪械泛滥、防疫不力等问题，却热衷于打着民主旗号，在世界上划分阵营、制造分裂，肆意干涉别国内政，这样的民主不是真民主；某些国家试图垄断对民主的解释权，歪曲民主要义，乱设民主标准，甚至把民主当成服务一己之私的政治工具，这样的民主不是真民主，是民主独裁。

历史和现实充分证明，中国的民主模式符合本国国情，受到人民拥护，是真正的民主、管用的民主、成功的民主。在中国共产党的坚强领导下，中国人民完全有信心、有能力把社会主义民主政治的特质和优势充分发挥出来，以发展全过程人民民主的新成就为人类政治文明进步作出充满中国智慧的贡献。与此同时，中国将继续坚持国际关系民主化，反对民主独裁，主张各国都走符合自身国情和民众需要的民主道路，彼此之间相互尊重、相互借鉴，共同构建人类命运共同体。

我愿借此机会和大家分享中国国务院新闻办于12月4日发表的《中国的民主》白皮书（http://www.news.cn/english/2021-12/04/c_1310351231.htm），供大家阅读。

文章来源：中国驻马拉维大使馆

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