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中国驻荷兰大使谈践：美国举办“民主峰会”有悖时代潮流

2021年12月10日11:20 |
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12月8日，谈践大使同荷中商务理事会代表在线交流，揭批美国举办“民主峰会”真实用意和恶劣影响。

谈大使表示，美国主办所谓“民主峰会”，假借民主的名义，在世界上制造分裂，这给世界经济发展和国际合作带来严重负面影响。

民主是人类共同价值。如果要讨论民主，就应该在联合国的平台，本着相互尊重的精神，进行平等的讨论。世界上不存在放之四海而皆准的制度模式，我们生活在一个多元化的世界。多元化可激发活力，而不是制造分歧，这是联合国和国际社会的普遍共识。中国的全过程民主符合本国国情，受到人民拥护。中国对自身的民主道路和民主进程充满信心。

历史告诉我们，和平发展、公平正义、合作共赢才是人间正道。美国办“民主峰会”既没有资格，也有悖时代潮流。美国应首先回答三个问题：第一，峰会的目的到底是促进民主还是服务地缘政治目的？第二，峰会是让世界更团结还是更分裂？第三，怎样做才能避免新冷战和分裂的世界？

面对新冠疫情、气候变化、恐怖主义、经济复苏、供应链危机等全球性挑战，世界需要的不是挑动分裂和对抗的“民主峰会”，而是在联合国宪章宗旨和原则基础上加强团结合作，携手应对共同挑战。

文章来源：中国驻荷兰大使馆

(责编：高歌、崔越)

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