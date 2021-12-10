驻尼日利亚大使崔建春发表署名文章《民主：全人类的共同价值》。中国驻尼日利亚大使馆供图

2021年12月9日，驻尼日利亚大使崔建春在尼《人民报》《今日报》《太阳报》等主流媒体发表题为《民主：全人类的共同价值》的署名文章，全面宣介中国民主理念与实践。全文如下：

中国国家主席习近平在今年联大一般性辩论讲话中，郑重呼吁国际社会“大力弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，摒弃小圈子和零和博弈”。

诚然，民主获得广泛认可，已成为全人类共同价值。世界是丰富多彩的，民主亦然。民主通常植根于一国的历史文化传统，成长于本国人民的实践探索和智慧创造。一个国家民主不民主，关键在于是不是真正做到了人民当家作主。实现民主有多种方式，不可能千篇一律，用单一的标尺衡量世界丰富多彩的政治制度，本身就是不民主的。

民主也是中国和中国人民一直珍视的重要理念。 两千多年前，中国古人探索形成的民本思想，蕴含着丰富的民主因素，体现了中国人民对民主的朴素认知和不懈追求。作为中国的执政党，中国共产党自 1921 年成立以来，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心和使命，为实现人民当家作主进行了不懈探索和奋斗。

中国民主的本质和核心是人民当家作主。2012年党的十八大以来，中国共产党深化对中国民主政治发展规律的认识，提出全过程人民民主重大理念并大力推进，民主价值和理念进一步转化为科学有效的制度安排和具体现实的民主实践。这一理念既有完整的制度程序，也有完整的参与实践。

首先，坚持人民代表大会制度。这是中国的根本政治制度。人民通过人民代表大会有效行使国家权力，人民代表大会代表人民统一行使国家权力。全国人民代表大会是最高国家权力机关，地方人民代表大会是地方国家权力机关。各级国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对人大负责、受人大监督。这一制度实现了广泛民主，使各级人民代表大会有高度的权力，保证了人民掌握和行使国家权力。

第二，加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。这是中国的一项基本政治制度，它既植根中国土壤，又积极借鉴和吸收他国经验。与外界对中国误解不同的是，中国政党制度既不是一党专政，也不是多党竞争，轮流坐庄。在中国，除了中国共产党，还有八个民主党派。这些民主党派是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作的参政党，也是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事。中国人民政治协商会议是实行这一制度的重要机构。它把各个政党和无党派人士紧密团结起来、为着共同目标而奋斗，有效避免了一党缺乏监督，或者多党轮流坐庄、恶性竞争的弊端。此种类型的协商民主是中国民主的独有特色。

第三，完善民族区域自治制度。中国是个统一的多民族国家。这一制度也是中国的一项基本政治制度，它是指在国家统一领导下，各少数民族聚居的地方实行区域自治，设立自治机关，行使自治权力。它从制度和政策层面保障了少数民族公民享有广泛的经济、社会和民主权利。

第四，施行基层群众自治制度。它由村民自治制度、居民自治制度和职工代表大会制度组成。这一制度增强了基层群众的民主意识和民主能力，培养了基层群众的民主习惯，充分彰显了中国民主的广泛性和真实性。

我认为，民主不是哪一个或少数国家的专利，而是各国人民的权利。对民主最基本的判断标准，就是看人民是否有广泛参与国家治理的权利，人民的诉求能否得到回应和满足，人民有没有获得感和满足感。如果人民只有投票时被唤醒、投票后就进入休眠期，这样的民主就不是真正的民主。

民主与国家治理紧密相关。好的民主一定是实现良政善治的，一定是推动国家发展的。中国的民主，真正把发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享落到实处，充分调动起人民的主观能动性，这是中国之治的“密码”，是中国民主的力量。

此外，民主不仅应体现在国内治理上，还应体现在国际关系中。真正有民主精神的政府都会支持国际关系民主化，而不是无视其国内一团糟的“民主”、“团结”工作 ，却在国际上推行霸权、制造分裂。以意识形态为工具，打压他国、推行地缘战略，进而追求自身绝对安全，制造分裂和对抗，显然是反民主的。

概言之，世界上不存在完全相同的政治制度，也不存在适用于一切国家的政治制度模式。各国应根据自身特点选择符合自身现代化发展的民主形态。适合自身的模式才是最好的模式。

中国的现代化，没有照搬照抄其他国家老路，而是创造了中国式现代化道路。同样，就民主制度而言，中国也没有照搬照抄，而是创造了中国式民主。中国民主新道路是对全球政治文明和人类进步的重大贡献。

各国人民自主选择的民主道路，无论是“嫁接式”、“压条式”还是“嫁接与压条结合式”，都应得到尊重。中国人民愿同世界各国人民一道，弘扬民主及其他全人类共同价值，共同丰富发展人类政治文明，共同推动构建人类命运共同体。

文章来源：中国驻尼日利亚大使馆

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