中国驻土耳其大使刘少宾发表署名文章：《民主是各国人民的权利，不是少数人的专利》。中国驻土耳其使馆供图

2021年12月9日，驻土耳其大使刘少宾大使在土发行量最大的报刊之一《晨报》发表署名文章——《民主是各国人民的权利，不是少数人的专利》。全文如下：

民主是全人类的共同价值，是各国人民的权利，而不是少数国家的专利。一个国家是不是民主，应该由这个国家的人民来评判，而不应该由外部少数人指手画脚来评判。国际社会哪个国家是不是民主的，应该由国际社会共同来评判，而不应该由自以为是的少数国家来评判。美国以“民主领袖”自居，召集所谓“民主峰会”，人为把世界各国分成三六九等，贴上“民主”和“非民主”标签，对各国民主制度说三道四，指手画脚，这是假民主之名、行反民主之实。

民主不是装饰品，不是用来做摆设的，而是要用来解决人民需要解决的问题的。判断一个国家民主制度好不好，关键要从客观国情来认识，用实践效果来检验，以人民感受来衡量。人民只有投票的权利而没有广泛参与的权利，人民只有在投票时被唤醒、投票后就进入休眠期，这样的民主是形式主义的。

中国古代思想家孟子说过：“夫物之不齐，物之情也。”世界各国的民主植根于本国的历史文化传统，成长于本国人民的实践探索和智慧创造，民主道路不同，民主形态各异。用单一的标尺衡量世界丰富多彩的政治制度，用单调的眼光审视人类五彩缤纷的政治文明，本身就是不民主的。在这个世界上，从来不存在适用于一切国家的民主模式，更没有十全十美、高人一等的民主制度。回顾中国近代以来探索民主的历程，就曾因为简单照搬外来模式而吃了不少苦头，付出惨痛代价。放眼世界，无论阿富汗还是利比亚、伊拉克，被“颜色革命”强行移植的民主，结果都是灾难性的，最终遭殃的还是无辜的人民。

“履不必同，期于适足；治不必同，期于利民”。世界上没有放之四海而皆准的发展道路，只有能够持续造福人民的发展道路，才是最有生命力的。

民主在中国就是老百姓实实在在的生活方式。中国的人民民主是一种全过程的民主。全过程人民民主，是指人民依法享有民主选举、民主决策、民主管理和民主监督的权利，坚持以人民为中心、人民当家作主的政治立场始终贯穿国家政治生活的各领域、各方面、各环节。正是因为中国坚持了人民民主，中国人民才能释放出令人惊叹的创造力和生产力，在拥有14亿人口的超大规模国家创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹，中国人民对中国政府的满意度和支持率连年高达95%以上。

中国在本国积极发展人民民主的同时，也在国际上大力推动国际关系民主化。各国生活在同一“地球村”，大家的事情就应该大家商量着办。面对世界百年未有之大变局，中国高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，提出构建人类命运共同体理念，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。

当今世界正面临新冠肺炎疫情、经济复苏、气候变化、恐怖主义等诸多全球性挑战，世界需要的不是挑动分裂和对抗的所谓“民主峰会”，而是遵守联合国宪章宗旨和原则，坚持真正的多边主义，加强团结合作，携手应对全球性挑战，共同推进人类进步事业。

民主没有最好，只有更好。人类对民主的探索和实践将永无止境。中国人民愿同世界各国人民一道，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，本着相互尊重、求同存异的精神，共同丰富发展人类政治文明，共同推动构建人类命运共同体。

文章来源：中国驻土耳其使馆

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