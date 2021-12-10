邓锡军大使发表署名文章：《“民主峰会”不民主》。图片来源：中国驻东盟使团

12月9日，印尼《雅加达邮报》及其网站分别刊发中国驻东盟大使邓锡军署名文章《“民主峰会”不民主》。文章内容如下：

美国即将在线上举办所谓“民主峰会”，号称要“在民主国家面临的挑战和机遇面前，捍卫国内外的民主和人权”。但这一打着“民主”旗号划分政治阵营、服务自身战略目的的行为，是对民主精神最大的背叛。中国坚决反对美国这种充满冷战思维，在世界上煽动意识形态对立和矛盾并制造新的分裂的做法。

此次美国举办“民主峰会”，根据自己的主观好恶来断定哪些国家民主、哪些国家不民主，根据自己的尺度衡量别国民主的好坏，将民主私有化、标签化，这本身就是极不民主的做法。

当前，新冠疫情、气候变化等全球挑战迫在眉睫，包括美国自身在内的一些国家民主状况和国内问题加剧。各国理应将注意力更多地放在本国和世界民众的诉求上，聚焦团结合作，促进发展进步，而非放任现实问题，转而在政治层面转移矛盾，让民众付出沉重代价。

各国不仅应在国内提倡民主，也应当支持国际关系民主化和法治化，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，践行真正的多边主义，推动更加包容的全球治理，这也是国际社会的共同期待和时代潮流。美国的“民主峰会”不仅无法实现这样的目标，反而会干扰破坏这一进程。

民主的本意是人民当家作主，目标是满足广大民众需要，促进国家发展进步，造福本国和世界人民。世界各国从国内外政治得失的发展中认识到，各国必须扎根于本国土壤，建立符合自身国情和发展实际的政治制度和民主模式，才能享有真正的民主。照抄照搬他国政治制度和民主模式行不通，将自身政治意愿强加于别国更行不通。

中国坚持中国特色社会主义政治发展道路，走出了一条发展全过程人民民主的民主道路。人民依法享有民主选举、民主决策、民主管理和民主监督的权利，坚持以人民为中心的政治立场始终贯穿国家政治生活的各领域、各方面、各环节。这一民主道路切实解决人民关心的问题，在中国行得通、很管用，受中国人民的广泛欢迎。中国主张建立相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，提出构建人类命运共同体，积极推动国际关系民主化。

长期以来，美国自诩“民主灯塔”和“民主样板”，无视自身民主制度的结构性缺陷与实践中走样，放任本国民众因种族歧视、社会撕裂、贫富分化、疫情肆虐等问题付出沉重代价，反而频频打着所谓民主的旗号肆意干涉他国内政、发动对外战争，充当“民主教师爷”，在许多国家和地区制造动荡和人道主义灾难。

美国在全球范围内搞“民主峰会”，与其在本地区搞“四边机制”和美英澳三边安全伙伴关系这样的小圈子，本质上是相同的，说到底都是冷战思维在作祟。我们呼吁美国停止在全球和地区挑动隔阂与对立，呼吁各国践行相互尊重、合作共赢的国际关系理念，推动不同社会制度、不同意识形态、不同历史文化、不同发展水平的国家和谐共处。

文章来源：中国驻东盟使团

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