人民网华盛顿12月9日电 （记者李志伟）“美国年轻人知道民主失败了。”哈佛大学校报网站12月8日刊登社论文章批评美国民主存在诸多缺陷，“美国从一开始就不是一个真正的民主国家”，美国的民主制度“从来没有被设计成为倾听和代表所有人的制度”。

根据哈佛大学肯尼迪学院12月1日发布一项针对18至29岁群体民调，52%的年轻人认为美国的民主已“失败”或“陷入困境”，只有7%认为美国是健康的民主国家。甚至有35%的年轻人认为，在有生之年将看到美国第二次内战。

哈佛大学校报网站的社论指出，这份民调显示，“相当多的美国年轻人认为，美国民主已经失败了”。文章认为，美国年轻人对美国民主以及美国民主的稳定性缺乏信心，这是有根据的。“就像许多参与这次民意调查的年轻人一样，我们对美国的民主也几乎没有信心。不仅因为在技术层面，美国从一开始就不是一个真正的民主国家；而且美国政府并不具有真正的代表性，也没有被打造成具有真正代表性的政府。”

文章直言美国民主存在诸多缺陷。“美国选举制度的结构是选举人团压过普选票。”美国历史上出现过5次赢得了全国普选票却输掉总统选举的情况，“我们之中的很多人在一生中已经看到了两次”。最近的一次是，2016年大选共和党总统候选人特朗普虽然输掉普选票，但以选举人票数优势当选总统。

文章指出，不仅普选票的价值被贬低，而且美国“许多民众继续被排斥在普选之外”。在美国历史上，有一个多世纪的时间，“妇女和有色人种被剥夺了投票权。事实上，我们继承了一个支离破碎的制度”。美国的民主制度“从来没有被设计成为倾听和代表所有人的制度，甚至都没有这样的打算”。

文章评论说，美国年轻人看到了这些问题，他们对“美国例外论”的感情自然而然地恶化了，仅有三分之一的年轻受访者认为美国是世界上最伟大的国家。尽管受访者对可能发生内战或分裂的预期有些极端，但“我们深感忧虑的是：随着政治极化加剧，两党继续在完全不同的事实基础、道德价值观、政治理解层面运作，我们的政治将如何持续发挥功能？”

中国外交部网站12月5日发布《美国民主情况》报告指出，金钱政治、身份政治、政党对立、政治极化、社会撕裂、种族矛盾、贫富分化等问题愈演愈烈，美国民主制度的功能出现衰退。美国民众不得不面对的事实是，金钱政治贯穿美国选举、立法、施政的所有环节，经济地位的不平等已经转变为政治地位的不平等，只有口袋里有足够多资本的人才能享受宪法规定的民主权利。金钱政治越来越成为美国社会难以根除的一颗“毒瘤”，成为美国民主的莫大讽刺。

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