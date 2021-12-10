新华社长沙12月10日电（记者张玉洁、张格）记者10日从长沙海关获悉，截至12月7日，今年长沙海关共监管湖南中欧班列1010列，其中中欧班列（长沙）969列。主要出口国为白俄罗斯、俄罗斯、乌克兰、波兰和哈萨克斯坦等。

据统计，今年以来，从中欧班列发运的主要出口货物为生活用品、家具、汽车及汽车零配件、灯具；主要进口国为白俄罗斯、俄罗斯，主要进口货物有奶粉、木材、糖果等。

长沙海关监管处负责人表示，近年来，湖南中欧班列逐步实现了高质量、可持续发展，班列开行数量快速增长，成为湖南稳定连接欧亚大陆、融入国内国际双循环的重要通道，为促进湖南与“一带一路”沿线国家贸易发挥了重要作用。

今年，长沙海关首推“预出口运抵电子数据编号”方式，对班列转关手续做到随到随办，积极推广出口货物“提前申报”，保障班列快速通关。湖南中欧班列出口整体通关时间已由今年1月的313分钟压缩至目前的16分钟。

近日，长沙海关还开展了“铁路进出境快速通关”和“出口运抵直装”模式试点，首批4单测试全部顺利完成。“铁路进出境快速通关”模式下，进出口企业向海关提出快速通关业务申请，铁路运营企业提前传输铁路舱单电子数据，企业主要业务操作就近在属地海关办理，同时无须再另行申报和办理转关手续；“出口运抵直装”模式下，在出口集装箱运抵铁路港前即完成报关单的提前申报，出口企业货物无须在堆场落箱堆存，运至铁路港后可直接装车出口，如遇查验要求海关也会采取即到即查、优先查验等措施，一站式办结监管通关手续。

测试结果表明，在上述两种模式下，进出口货物减少2次集装箱吊装、2次转关手续和堆场堆存环节，通关效率提升明显，通关费用显著降低。长沙海关介绍，企业可根据自身需求选择传统的通关模式或上述两种新通关模式。

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