于运全 、丁洁、 张思浓

近年来，美国国内政治失序与“美式民主”输出受挫叠加出现，引发西方舆论对美国民主状况的集中反思。从境外媒体报道及国际民调数据综合分析来看，“美式民主”当前主要面临以下五大弊端：

1.选举遭干预暴露票决民主缺陷

美国长期将民主简化为“一人一票”，并以此作为衡量他国政治体制是否民主的标准，但美国票决民主的全过程都存在严重缺陷。一是投票权不平等。今年以来，美国共和党在其控制的各州积极推动限制投票权的法案，将对该党不利的选民拦在投票站外，这使得贫困人口和有色人种更难参与投票。二是选举管理不健全。2020年大选以来，美国选举官员遭受到来自共和党支持者的严重暴力威胁，大量县级选举官员迫于压力辞职。美国《国会山报》评论称，选举官员离职的同时也带走了专业知识和技能，以及对公正管理选举的承诺，这给本已岌岌可危的美国民主又添威胁。三是选举结果失去公信力。特朗普不承认2020年大选结果以及随后发生的国会暴乱事件，使得英国《卫报》发出“美国‘民主实验’已濒临失败”的感慨。美国有线电视新闻网9月委托一家民调机构进行的民调显示，56%的美国人认为美国的民主“受到攻击”。

2.党争失控加剧社会撕裂和治理失效

一段时期以来，美国民主党和共和党之间的政治分歧和对立日益加剧，政治部落属性日趋明显。美国政治学家尚托·艾扬格等15位学者在美国《科学》杂志上刊文指出，两党间的仇恨超过了围绕种族和宗教的长期仇恨，这种政治宗派主义对美国民主构成重大威胁。党派纷争还造成支持不同党派的选民也势不两立。美国哥伦比亚广播公司今年1月发布的民调显示，有54%的受访者表示，“其他美国人和国内敌人”目前对美国社会构成了“最大威胁”。2两党将党派利益凌驾于国家和公民利益之上，致使重大公共政策制定陷入僵局，国家治理低效无能。美国知名学者弗朗西斯?福山在英国《经济学人》发文指出，美国社会两极分化严重，几乎在任何问题上都难以达成共识。

3.社会痼疾激化不平等和极端民粹

疫情造成的经济危机以及大选激化下的社会撕裂，使美国社会长期存在的社会问题愈演愈烈。一是种族歧视痼疾难除。受政治人物为选举利益煽动种族仇恨言论影响，2020年大选以来，美国白人至上种族主义甚嚣尘上，种族对立情绪弥漫。美联社指出，虽然种族问题在过去的一年里进一步暴露，但大多数美国白人并不愿直面自己的种族偏见以及维持白人权力的欲望。二是贫富差距持续扩大。美国《商业内幕》网站指出，美国亿万富翁的总净资产在疫情期间增加了1.8万亿美元。2020年，最富有的1%美国人拥有的财富增加了约4万亿美元，增量超过了最贫穷的50%美国人拥有的财富总和。3三是民粹主义愈演愈烈，并成为导致国会暴乱事件发生的主要诱因。这迫使美国舆论反思，民粹主义对美国民主构成的长期威胁。美国世界报业辛迪加网站认为，虽然特朗普失败了，但滋生民粹主义的沼泽还未被抽干。薪资水平停滞、经济不平等、移民和文化冲突都是极为严峻的挑战。

4.美国民众对“美式民主”信心不足

2020年美国总统大选后的混乱局面，以及疫情下日益凸显的社会问题，引发了美国民众对于国内民主现状的担忧。美联社2021年2月开展的民调发现，只有16%的美国人认为美国民主运行良好，将近一半的美国人认为民主没有正常发挥作用。4重重问题暴露之下，多数美国民众认为美国“民主灯塔”光芒不再。美国皮尤研究中心今年发布的调查报告显示，72%的美国人不再认为，“美式民主是其他国家值得借鉴的榜样”。

5.“美式民主”输出再受重挫

美军仓皇撤出阿富汗再度证明“民主输出”不可行。美国《时代周刊》指出，比照美国模式去塑造他国政府，已经多次被证明是一个坏主意。西班牙《国家报》认为，在阿富汗被打败的不仅仅是美军，还有“民主可以输出”这一深刻影响西方世界的理念。美国马萨诸塞大学教授阿里?佩里格进一步指出，以武力迫使他国社会接受民主，会导致政治不稳定、冲突和公民安全风险加大。当政治改革植根于当地社会和政治文化时，才更有可能成功。

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