人民网墨西哥城12月9日电 （记者谢佳宁）墨西哥当局称，当地时间12月9日下午大约3时30分，一辆载有中美洲移民的卡车在前往恰帕斯州首府的高速公路上，翻滚撞上一座人行天桥。恰帕斯州民防办公室的一名官员证实，初步估计有 49人死亡，58人受伤。

最先到达现场的救援人员说，卡车撞毁时，车上一些移民因为害怕被移民局拘留正在逃离。一些逃到附近社区的人身上还流着血或有瘀伤，但仍一瘸一拐地逃跑。

目前，遇难者国籍尚未确定，但有幸存者表示他们来自邻国危地马拉。据了解，他们在危墨边境恰帕斯州登上卡车，并支付了2500至3500美元用于到达墨西哥中部普埃布拉州。在那里，他们将与另一伙移民走私者签订合同，进入墨美边境地区。

墨西哥南部与中美洲接壤地区常有载有大量移民的卡车进行走私活动。为逃脱中美洲贫困和暴力，中美洲国家移民会挤进由走私者组织的大型卡车，穿越墨西哥到达美国边境。最近几个月，墨西哥当局试图阻止移民进入美国边境，但偷渡移民和非法流动仍在继续。

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