叙利亚总统特别顾问夏班接受专访。人民网记者 薛丹摄

人民网大马士革12月9日电 （记者薛丹）近日，叙利亚总统特别顾问夏班在接受专访时表示，美国举办所谓“领导人民主峰会”的标准不合逻辑、不准确、不正常。不仅荒谬可笑，并且还是一次失败的尝试。

夏班表示，美国的民主模式脱离现实，这样的理念以“民主”“人权”自诩，却放任国内贫富分化加大、种族主义盛行，国际上更推行霸权、掠夺资源，无视他国人民的权利。所谓“领导人民主峰会”只不过是强推单方面政治标准，实则刻意打压他国，干涉他国内政。

夏班认为，享有和平、安定的生活是最重要的人权，而叙利亚目前正受到美国和西方国家制裁带来的影响，所谓的“凯撒法案”是对叙利亚人民的犯罪，这一单边制裁措施严重影响叙经济状况和民生。

此前，夏班还以《“领导人民主峰会”意欲何为》为题在叙主流媒体发表署名文章，揭批美“领导人民主峰会”。夏班表示，美国所谓的“全球领导力”早已千疮百孔，而举办这样一个“民主峰会”根本没有解决自身问题的实质性措施。

在谈到中国人权发展时，夏班指出，与西方陈述相反，中国在改善民生、弥合城乡差距、人权保护、民主实践领域取得长足进步，向世界贡献了独特经验。“西方国家在人权实现上阶层差异巨大，中国实现均衡发展的追求意义重大。”

夏班说，中国提倡人类命运共同体，在国际上倡导共赢，这些理念区别于西方殖民主义传统，对国际关系未来有建设性意义。在抗击新冠肺炎疫情中，夏班认为中国高效、负责的疫情防控措施体现了对人民生命安全的高度重视，对包括叙利亚在内的多个国家提供抗疫援助，也是中国理念的具体体现。

她还表示，叙利亚多年前便提出“向东看”战略，将中国视为榜样，愿意与中国在战后重建等多个领域进行合作，希望两国关系继续深入发展。

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