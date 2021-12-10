人民网联合国12月9日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军9日在纽约发表致辞，纪念世界人权日。

他在致辞中说，12月10日是世界人权日，今年的主题是“人人平等”。73年前，《世界人权宣言》开宗明义指出：“人人生而自由，在尊严和权利上一律平等。”保障人权、促进平等，是全人类的共同理想，也是中国人民的孜孜追求。

张军说，在中国共产党领导下，中国人民为争取人权、尊重人权、保障人权、发展人权作出了艰苦卓绝的探索和奋斗。我们坚持人民民主，14亿中国人民真正成为国家、社会和自己命运的主人，在全过程民主进程中享有最广泛、最真实、最管用的民主。我们坚持人民享有幸福生活是最大的人权，历史性解决了绝对贫困问题，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。我们坚持人民至上、生命至上，疫情防控取得重大战略成果，并向120多个国家和国际组织提供超过18.5亿剂新冠疫苗，居全球首位。

张军表示，中国人民享受人权的水平不断迈上新台阶，也为推进世界人权事业作出积极贡献，我们为此感到自豪。

张军强调，促进和保护人权是一个动态进程。当今世界面临重重严峻挑战，为了人人平等的目标，我们还要继续作出不懈努力。

张军指出，实现人人平等，首先要确保疫苗公平分配。面对疫情肆虐，人的生命是最宝贵的。要让疫苗以更快速度、更低成本抵达更多国家特别是发展中国家，早日消弭“免疫鸿沟”。

张军指出，实现人人平等，要坚决消除种族主义和种族歧视。种族主义是历史遗毒，在一些国家广泛存在，引发不平等、压迫和暴力。国际社会要全面有效落实《德班宣言和行动纲领》，采取切实行动，共同打造免于歧视的社会环境。

张军指出，实现人人平等，要尊重各国人民自主选择发展道路的权利。人权是普遍的，但实现人权的路径是多样的，适合的才是最好的。各国应加强交流互鉴，根据本国国情和人民需要，找到适合自身的人权发展道路。无数事例反复证明，外部强加的民主人权模式行不通。

张军指出，实现人人平等，必须摒弃政治化和双重标准。人权和民主不是少数国家的专利，更不是自我标榜、划分阵营、挑起新冷战的工具。打着人权、民主的旗号干涉别国内政、挑起对抗冲突、滥施单边制裁，是对人权、民主最大的践踏和破坏。

张军最后强调，追求更好人权，永无止境。中国一直在路上，不会停歇。让我们携手努力，共同构建一个“人人得享人权”的美好世界！

(责编：高歌、常红)