新华社伊斯兰堡12月9日电（记者李浩）巴基斯坦总理中巴经济走廊事务特别助理哈立德·曼苏尔9日在首都伊斯兰堡表示，中巴经济走廊项目的顺利实施极大改善了巴能源供应和基础设施状况，两国在走廊框架下的产业合作将为巴工业发展提供强劲动力。

曼苏尔当天在巴智库可持续发展政策研究所举办的中巴经济走廊研讨会上说，巴基斯坦曾深受电力短缺困扰，每天停电10个小时以上的情况严重影响民众生活和工业发展。中巴经济走廊多个能源项目的投产为巴带来充足、可靠、廉价的电能。

他说，中国在过去几十年中取得巨大发展成就，成功消除绝对贫困，其中许多经验值得巴基斯坦学习。巴政府计划在中巴经济走廊框架下建设9个特殊经济区，通过优惠政策和改善营商环境吸引包括中国在内的各国投资者投资兴业。

曼苏尔说，巴基斯坦人口中年轻群体占比高，适合发展劳动密集型产业。中巴经济走廊特殊经济区的建设将创造大量就业机会，推动巴成为制造中心，这对巴基斯坦寻求进口替代和发展出口导向型经济至关重要。

他表示，作为共建“一带一路”标志性项目，中巴经济走廊致力于深化地区互联互通。走廊框架下多条公路的建成通车以及瓜达尔港的快速发展不仅让巴国内交通网络更趋完善，也让巴基斯坦和中亚国家更紧密联通。

曼苏尔说，中巴经济走廊是巴中互利共赢的体现，巴政府高度重视走廊项目，正通过多个跨部门协调机制确保项目顺利实施。走廊未来必将结出更多硕果，造福两国和地区人民。

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