新华社维也纳12月9日电（记者于涛 付一鸣）伊朗核问题全面协议相关方第七轮会谈9日在奥地利首都维也纳继续进行。各方表示，将继续朝着达成恢复履约协议的目标展开会谈。

当天中午，伊核协议联合委员会政治总司长级会议在维也纳科堡酒店举行。欧盟对外行动署副秘书长莫拉会后向媒体表示，他在当天的会议上看到了积极动向，相关方谈判代表目标明确，致力于最终让伊核协议“起死回生”。莫拉表示，工作组层面的会谈将于10日继续进行。

12月9日，欧盟对外行动署副秘书长莫拉在奥地利维也纳伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议后接受媒体采访。新华社记者 郭晨 摄

俄罗斯谈判代表、俄罗斯常驻维也纳联合国代表乌里扬诺夫在社交媒体上表示，当天的会议“简短且具有建设性”。

据伊朗新闻电视台报道，伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里会后向媒体表示，伊朗认真参与谈判，但坚持先前立场。如果满足必要条件，伊朗认为“达成协议没有任何障碍”。各方都希望谈判继续进行，这表明各方都希望缩小分歧。

另据伊朗外交部网站消息，伊朗外长阿卜杜拉希扬当天早些时候同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通话时表示，伊核问题的解决“直接与全面解除对伊制裁相关”。伊朗尚未收到西方国家对恢复履约的任何“建设性和前瞻性”建议。他希望西方国家带着诚意、提议以及建设性的理念参与谈判，推动谈判进程。博雷利表示，希望维也纳会谈朝着达成协议的方向发展。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方今年4月开始在维也纳举行会谈，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，会谈举行6轮后暂停。新一轮会谈11月29日在维也纳开始举行，于12月3日暂时休会。（参与记者：高文成、王守宝）

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