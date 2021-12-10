新华社柬埔寨磅清扬12月9日电（记者吴长伟 毛鹏飞）中国援柬埔寨乡村供水项目二期工程9日在柬埔寨磅清扬举行移交启用仪式。中国驻柬埔寨大使馆经济商务参赞邬国权在仪式现场与柬埔寨农村发展大臣乌拉本交接项目移交证书。

中国援柬埔寨乡村供水项目第二期由中国江西国际经济技术合作有限公司总包承建，中方管理公司为中国城市建设研究院有限公司。项目于2019年11月开工建设，工期两年，在柬埔寨10个省修建54座池塘及打管井964口。

乌拉本对中国政府和人民援助该项目深表感谢，认为项目对促进柬埔寨农村经济发展和民生改善至关重要。乌拉本赞扬柬中项目团队在新冠疫情下成功、高效完成项目。他表示，这些水井和社区池塘将有助于改善当地生活条件，减少贫困，促进农村经济增长，缩小城乡发展差距。

邬国权介绍，中国援柬埔寨乡村供水项目首期工程于2017年开工建设，是中国政府在柬实施的第一批本土化项目。四年来，中国政府帮助柬埔寨16个省修建了1800余口深水井、近130座社区池塘，有效解决农村民众饮用水源短缺及用水卫生问题，提高了社区防疫水平，改善了村民生活质量和生产条件。他表示，随着中柬两国友好合作关系不断深化，将会有更多民生工程落地实施，未来也会有更多的“惠民之泉”“友谊之泉”涌现。

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