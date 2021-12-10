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2021年“感知中国-哥斯达黎加”文旅知识竞赛落幕

2021年12月10日08:30 | 来源：人民网-国际频道
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2021年“感知中国-哥斯达黎加”文旅知识竞赛活动宣传海报。中国驻哥斯达黎加大使馆供图

人民网里约热内卢12月9日电 （记者毕梦瀛）第三届大使杯“感知中国-哥斯达黎加”文化和旅游知识竞赛线上总决赛日前圆满落幕。中国驻哥斯达黎加大使汤恒、哥斯达黎加文化和青年部副部长索拉诺女士、国际司长卡瓦哈尔先生等中哥代表及友好人士在线观看了比赛。

汤大使在致辞中表示“感知中国-哥斯达黎加”文化和旅游知识竞赛已连续成功举办三年，今年被列为哥文化部独立庆典重点文化活动项目之一，让更多的哥青少年汇入到中哥文化交流的大潮中来，成为中哥文化交流的使者与先锋。

哥文化和青年部副部长索拉诺指出，两国在历史、文化、语言方面的交流将哥中民众、特别是两国青少年紧密联系在一起，构建了一个非常有意义的平台。

活动由驻哥斯达黎加使馆、哥斯达黎加文化和青年部以及中国哥斯达黎加文化教育中心共同举办，共约150名参与者踊跃报名，2021年7月经初、复赛激烈角逐，24名胜出进入决赛的选手分为当地成人组、当地学生组、华裔学生组，至11月25日最终决出一、二、三等奖。为期6个月的“感知中国-哥斯达黎加”文旅知识竞赛顺利结束，为2021年中哥文化交流活动画上了一个圆满的句号。

(责编：高歌、常红)

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