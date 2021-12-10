美国民主步履维艰，根子在美国内部，“内病外治”解决不了美国民主的困境。对美国政府来说，放下傲慢与偏见，反躬自省才是正道

美国一贯自诩为“山巅之城”“民主灯塔”。然而，大量事实显示，美国的民主制度已逐渐异化和蜕变，越来越背离民主制度的内核和制度设计的初衷。中国智库近日发表《十问美国民主》报告，用大量事实和数据，指出美式民主实际上是少数人的“民主”，美式民主存在导致权力滥用、加深民众疾苦、妨害自由、侵害人权等一系列问题，美国输出美式民主更是给他国和地区造成灾难动荡，破坏国际秩序。可以说，美式民主不仅痼疾重重，而且背负巨额“赤字”。

民主一词源自古希腊语，本意是“人民统治”“主权在民”。但在美国，民主沦为赤裸裸的“富人游戏”。正如美国麻省理工学院政治评论与社会活动家诺姆·乔姆斯基所言，美国人对政策制定的影响力与他们的财富水平之间呈正相关性。以2020年美国总统和国会选举为例，此次选举总支出高达140亿美元，是2016年的2倍和2008年的3倍，被称为“史上最烧钱的大选”。在民主实为“钱主”的美国，民众不得不面对的现实是，金钱政治贯穿美国选举、立法、施政的所有环节，实际上限制了普通民众的参政权利，经济地位的不平等转变为政治地位的不平等，只有口袋里有足够多资本的人才能享受宪法规定的民主权利。

金钱政治越来越成为美国社会难以根除的“毒瘤”。美国马萨诸塞州大学教授贾拉拉贾指出：“美国目前的民主只是形式上的民主，而不是实质民主。”美式民主表面上“一人一票”，实际上是“少数精英统治”的游戏。对于普通选民而言，选举时召之即来，选举后挥之即去，大多数人都只是选举游戏的“群众演员”，“民治”在美国政治实践中很难真正体现。由于政治极化日益严重，美国引以为傲的权力制衡设计变成“否决政治”，两党对立从政策之争变为身份之争。美式民主制度的结构性缺陷愈加凸显，结果必然导致政府效能被弱化、公正法治被践踏、发展进步被迟滞、社会分裂被放大。

美式民主的“赤字”在实践中更是触目惊心：国会山的枪声与闹剧彻底撕开美式民主的华丽外衣，弗洛伊德之死又一次揭露了美国社会长期存在的系统性种族歧视，新冠肺炎疫情持续失控，贫富差距日益扩大，普通民众收入长期停滞……美国社会乱象丛生，说明美式民主已难以有效维护公序良俗，无法充分提供公共福祉。这样一个背负巨额“民主赤字”的国家，根本没有资格自诩为“民主样板”，没有道义充当“民主判官”。

“93%的美国民众都认为美国民主正在经受考验”“72%的美国人认为美国已经不是可供他国效仿的‘民主典范’”“美国已经成为世界各国研究民主如何消亡的案例”……最近，美国国内外一系列民意调查得出的结论，都说明美国民众对美式民主的信心早已不再，美式民主弊病缠身的现实引发世人更多的思考。美国民主步履维艰，根子在美国内部，“内病外治”解决不了美国民主的困境。对美国政府来说，放下傲慢与偏见，反躬自省才是正道。

《 人民日报 》（ 2021年12月10日 15 版）

(责编：白宇、赵欣悦)