本报记者 张梦旭

“从强调海盗个体的自由、平等，到形成最初的代议制、制衡制以维系海盗组织运转，海盗组织运转机制推动了早期美国民主制度的产生和发展。”美国匹兹堡大学大西洋历史学教授马库斯·雷迪克近日在接受本报记者采访时表示，美国历史上的“海盗组织和海盗行为，对美国民主制度的形成有着重要影响”。

民主是历史的、具体的、发展的，各国民主植根于本国的历史文化传统。近年来，在美国学术界，关于美国民主制度的形成有众多讨论，其中广受关注的就是《海盗宪章》的作用。

在17世纪和18世纪，马萨诸塞许多当地人以海盗为职业。他们冬季在加勒比海域、夏季在新英格兰附近海域，抢劫运送黄金、白银和其他商品的过往商船。位于马萨诸塞州塞勒姆的新英格兰海盗博物馆，展示了历史上的《海盗宪章》文本、复原的海盗船以及挖掘出的海盗宝藏等。

最初，17世纪西印度群岛海盗相互之间签订了“协议条款”，后来基于这套体系创制了所谓《海盗宪章》，对海盗组织运转作了规范：每次成功抢劫战利品后，每个海盗都可均分新鲜的食物、烈酒；船长和舵手必须由全体海盗投票选举产生；抢劫得手后，普通海盗领一份战利品，船长和舵手可领两份战利品，其他小头领可领1.25份到1.5份战利品等。来自英国威尔士的巴塞洛缪·罗伯茨一生掠夺了400多艘船只。他所创设的11条《海盗宪章》准则，是所有版本中流传最广的。

美国一些专家学者指出，18世纪的《海盗宪章》最早出现“选举权”“制衡制”“代议制”“分赃制”等，可视为美国民主的雏形。美国乔治·华盛顿大学哥伦比亚文理学院创办的“历史新闻网”发表文章，对海盗组织与美国民主制度的关系作了分析。文章指出：“海盗规则对美国民主发展具有极大影响。《海盗宪章》的第一条规定就是‘每个人都有对重大事件的投票权’，确认个人参与选举或罢免船长及其他官员的权利。除此之外，海盗组织还建立了权力制衡和赃物分配体系。这套体系是非常激进的，但在一群盗贼中形成了秩序的平衡。《海盗宪章》事实上是美国民主的前身。”

美国乔治·梅森大学经济学教授彼得·利森在所发表的论文《海盗组织的法律与经济学》中指出，美国历史上的海盗组织表现出了复杂的组织和协调能力，堪称影响最深远的犯罪组织之一。1715年至1725年间活跃在加勒比海的700名海盗的样本显示，超过一半的海盗来自英国和美国。为有效组织抢劫活动，海盗需要确立机制防止内部冲突，使海盗组织利益最大化。他们通过确立选举制、制衡制、分赃制等维护了船上秩序，提高了海盗抢劫的效率。“构成海盗治理体系的这些制度，同美国现代民主政治制度非常相似。”

在接受本报记者采访时，彼得·利森表示，虽然目前还没有确切证据证明美国民主制度的诞生同《海盗宪章》直接相关，但从时间线以及相关内容的极高相似性上可以推断，美国的开国先贤们正是运用了海盗组织那套民主制衡体系来创设美国政府。“詹姆斯·麦迪逊等人很可能是借鉴《海盗宪章》的制度设计，在《联邦党人文集》中提出了民主分权制。从这一方面来考察，海盗是美国民主治理方面的始作俑者。”

美国佛罗里达大学的一篇名为《海盗在大西洋世界的影响》的学术论文同样指出，《海盗宪章》不仅直接影响了美国《独立宣言》和早期美国政府的制度设计，海盗行为对美国独立前各英属殖民地的经济繁荣也意义重大，为最终美国从英国独立奠定了部分经济基础。

（本报华盛顿12月9日电）

《 人民日报 》（ 2021年12月10日 15 版）

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