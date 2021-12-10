本报北京12月9日电 （记者杨迅）外交部同联合国发展系统驻华协调员办公室9日共同主办座谈会，邀请联合国发展系统约20个驻华机构代表、国内有关部门和学术机构代表，围绕“推进全球发展倡议，共同落实2030年可持续发展议程”的主题深入交流，谋划合作思路和举措。

外交部副部长马朝旭说，习近平主席提出全球发展倡议，呼吁国际社会加快落实联合国2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。全球发展倡议为中国与联合国及其发展系统合作提供新的重要机遇。中方愿同联合国方面携手合作，聚焦发展，加强对接，深化合作，加强协调，共同推进全球发展倡议。

出席会议的联合国发展系统驻华机构代表高度赞扬中方落实2030年议程的显著成就，对习近平主席提出的全球发展倡议表示欢迎和支持。各方认为，中方提出的全球发展倡议以加速落实2030年议程为宗旨目标，将为推进全球发展事业注入新的动力。

《 人民日报 》（ 2021年12月10日 03 版）

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