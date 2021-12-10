新华社杭州12月9日电 12月9日，国务委员兼外长王毅向在印尼召开的第十四届巴厘民主论坛发表题为《弘扬真正民主精神，共创人类美好未来》的视频讲话。

王毅说，民主是全人类的共同价值。民主不是哪个国家的专利，而是各国人民的权利。一个国家民主不民主，关键在于是不是真正做到了人民当家作主。

王毅表示，中国共产党已经带领中国人民找到了符合中国国情的民主新形态——这就是习近平主席提出的全过程人民民主。我们对自己的民主充满自信，同时也充分尊重别国的民主。我们不会对外输出民主，而是愿意平等沟通、交流互鉴，既汲取学习人类文明发展的积极成果，也给别的国家提供有益的参考借鉴。

王毅强调，我们应在国与国交往中大力弘扬民主精神，坚持不懈推进国际关系民主化。一要尊重国家主权，捍卫国际关系基本准则。二要倡导平等协商，发扬亚洲特色民主理念。三要坚持团结合作，携手应对各种全球挑战。

本次论坛的主题为“民主服务人类：推进疫情下经济与社会公正”，印尼外长蕾特诺等各国官员和专家学者等出席。

《 人民日报 》（ 2021年12月10日 03 版）

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