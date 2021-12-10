中国始终积极参与全球人权治理，认真履行国际人权义务，为国际人权事业发展贡献了重要智慧和力量

“人权是人类文明进步的标志。呵护人的生命、价值和尊严，实现人人享有人权，是人类社会的共同追求。坚持人民至上，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，是时代赋予世界各国的责任。”12月8日，习近平主席向2021·南南人权论坛致贺信，深刻阐明中国的人权观和尊重保障人权的生动实践，彰显了弘扬全人类共同价值、促进国际人权事业健康发展的使命担当。

中国共产党始终是尊重和保障人权的政党。中国共产党的100年，创造了尊重和保障人权的伟大奇迹，谱写了人权文明的新篇章。中国共产党自成立之日起就举起争民主、争人权的旗帜，团结带领人民为实现民族独立、人民解放不懈奋斗，建立了新中国，实现了人民当家作主。新中国成立后，中国共产党领导人民进行社会主义革命和建设，确立了社会主义基本制度，为中国人权事业发展奠定了根本政治前提和制度基础。改革开放新时期，中国开辟了中国特色社会主义道路，不断解放和发展社会生产力，实现了人民生活从温饱不足到总体小康、奔向全面小康的历史性跨越，中国人权事业取得长足进步。

党的十八大以来，习近平主席高度重视尊重和保障人权，鲜明提出“坚持以人民为中心”“人民至上”“生命至上”“人民幸福生活是最大的人权”“推动构建人类命运共同体”等富有原创性、感召力的人权新理念。中国坚持以人民为中心，把人民利益放在首位，以发展促进人权，推进全过程人民民主，促进人的自由全面发展，成功走出一条符合时代潮流的人权发展道路，推动中国人权事业取得了显著成就。出席2021·南南人权论坛的中非共和国前外长杜巴纳指出：“中国将人的发展置于核心位置，我们应该借鉴这一经验，一起前进，一起发展。”

中国的实践充分印证了人民幸福生活是最大的人权这一科学论断。“全面小康路上一个也不能少”，中国举全党全国之力打赢脱贫攻坚战，使近1亿农村贫困人口实现脱贫，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。为保护人民生命安全和身体健康，中国在抗击新冠肺炎疫情斗争中坚持人民至上、生命至上，无论是新生婴儿还是百岁老人，每一个生命都得到悉心呵护。曾深度参与中国脱贫攻坚工作的意大利专家罗杰威有感而发：“14亿多中国人的获得感、幸福感、安全感不断增强，中国的做法为其他国家推进人权事业提供了宝贵经验。”

中国始终积极参与全球人权治理，认真履行国际人权义务，为国际人权事业发展贡献了重要智慧和力量。中国积极开展抗疫国际合作，向世界输送大批抗疫物资。中国率先提出将本国新冠疫苗作为全球公共产品，已向120多个国家和国际组织提供了超过18亿剂新冠疫苗，为促进疫苗公平可及作出重要贡献。为促进全球共同发展，中国坚持共商共建共享，推进高质量共建“一带一路”，一大批合作项目落地生根，给沿线国家创造了30多万个就业岗位，有力增进了沿线各国人民福祉。吉尔吉斯斯坦前外长、上海合作组织前秘书长伊马纳利耶夫表示，人类命运共同体理念已经成为促进南南人权合作的指南。

人权保障没有最好，只有更好。在世界人权日到来之际，中国愿以2021·南南人权论坛为契机，大力弘扬全人类共同价值，加强人权交流合作，完善全球人权治理体系，推动国际人权事业向着更加平等、全面、均衡、进步的方向发展。中国将始终与广大发展中国家站在一起，共商人权发展大计，不断推动国际人权事业取得更大进步，共同开创人权事业的美好未来。

《 人民日报 》（ 2021年12月10日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)