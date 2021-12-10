本报记者 颜 欢 韩晓明

12月8日，2021·南南人权论坛在北京召开，来自100多个国家和国际组织的高级官员、专家学者、驻华使节等近400人，以线上线下方式围绕“人民至上与全球人权治理”这一主题积极贡献思想智慧、交流有益经验、探讨合作途径、展望未来愿景，论坛取得丰硕成果。

习近平主席向论坛致贺信，深刻阐明了人权对人类文明进步的重要意义，阐明了中国的人权观和尊重保障人权的生动实践，体现了中国愿意同广大发展中国家一道，携手促进国际人权事业健康发展的真诚愿望，赢得了与会嘉宾的热烈反响和国际社会的广泛认同。

“中国在人权方面取得了举世瞩目的成就”

人权是人类文明进步的标志。呵护人的生命、价值和尊严，实现人人享有人权，是人类社会的共同追求。

“习近平主席的贺信立意高远、内涵丰富，为南南国家人权事业发展提供了新视角，对实现全人类共同繁荣发展具有重要指导作用。”柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒表示，中国的人权事业取得巨大成就，国际社会有目共睹。中国以自己的人权实践推动全球人权事业发展，为其他国家树立了榜样。

“我们非常赞同习近平主席关于促进国际人权事业发展的主张。”刚果（布）国家人权委员会主席埃特卡表示，中国是南南合作的积极推动者，“南南人权论坛为所有发展中国家团结合作、以相互尊重的方式共建一个更美好的世界提供了最佳平台”。

吉尔吉斯斯坦前外长、上海合作组织前秘书长穆拉特别克·伊马纳利耶夫表示，生存权和发展权是首要的基本人权。只有发展才能更好地保障人民的基本权利，才能不断满足人们对美好生活的向往。人类命运共同体理念已经成为促进南南国家人权合作的指南。

“中国在人权方面取得了举世瞩目的成就。”巴拿马前副总统兼外长德圣马洛表示，“多边主义从一开始就是世界和平、安全、繁荣的重要支柱，更是人权事业发展的重要基础。中国践行真正的多边主义，为在国际人权领域开展相互借鉴与合作创造了条件。”

近年来，意大利专家罗杰威作为外籍专家深度参与中国脱贫攻坚工作，为中国乡村建筑保护和环境改善作规划。“在这个过程中，我充分感受到中国政府对人民的关怀，很多项目和工程就是为了提升民众生活质量、保障人民权利。”罗杰威经常在一些场合介绍中国的发展，“14亿多中国人的获得感、幸福感、安全感不断增强，中国的做法为其他国家推进人权事业提供了宝贵经验。”

“民主必须把人民放在第一位，发展只有符合人民的利益才有意义”

当前，新冠肺炎疫情仍在严重威胁每个人的生命权、健康权、发展权。坚持人民至上，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，是时代赋予世界各国的责任。与会人士认为，各国应以发展促人权，优先致力于保障人民的生存权与发展权，共同推进全球发展更加平衡、协调、包容，加快落实联合国2030年可持续发展议程。

圭亚那前总理摩西·纳加穆图赞赏中国坚持以人民为中心的人权发展理念：“民主必须把人民放在第一位，发展只有符合人民的利益才有意义。要实现真正的民主，就必须增进人民的福祉。中国以人民为中心的人权理念值得各国借鉴。”

“人民是中心，发展是途径，人权是目的，这是中国人权事业发展进步的写照。”中国人权研究会秘书长鲁广锦说，经过40多年持之以恒的不懈努力，中国已经历史性地解决了绝对贫困问题，创造了人类减贫史上的中国奇迹，也创造了人权发展的奇迹。在这个过程中，坚持以人民为中心、以人民是否满意为标准，是中国人权事业不断取得进步的关键。

中国政府友谊奖获得者、中国工合国际委员会主席柯马凯表示，中国保障人民的民主权利，坚持人民当家作主，发展和完善全过程人民民主。“我在北京的社区看到居民参加区人大代表换届选举，人们认真投票，表达真实意愿。这是中国坚持全过程人民民主的重要体现之一。”

复旦大学中国研究院院长张维为认为，发展中国家有权首先聚焦自己国家的优先发展方向。实践证明，中国优先坚持以人为本、消除贫困、推动现代化事业发展等，实现了伟大的成功。

荷兰阿姆斯特丹自由大学跨文化人权中心主任汤姆·茨瓦特认为，当前世界面临诸多新挑战，弘扬全人类共同价值，践行真正的多边主义，才能为推进人权事业创造一个可持续的发展环境。人类应该互学互鉴、互相尊重，抛弃零和博弈、赢者通吃的观念，共同承担和平发展的责任。

“只有维护多边主义、团结合作，才能保护人权、发展人权”

人权是历史发展的主体，尊重和保障人权必须要在坚持人权的普遍性原则基础上，走符合本国国情的人权发展道路。与会人士认为，看一个国家的人权状况，不应该简单以某一种人权观作为标准，更不应该抱有意识形态偏见，要由这个国家的人民来评判，要看人民是否满意，要看能否从根本上保障广大人民的利益。

叙利亚总统政治与新闻顾问伯色那·夏班表示，西方国家所谓的民主不是唯一的民主，更不能成为衡量其他国家民主发展的尺度。发展中国家应走出具有自己特色的人权发展道路。

孟加拉国银行家穆罕默德·尤努斯表示，在抗击新冠肺炎疫情的过程中，全球人权治理中存在的问题也充分暴露出来。各方应采取行动，让国际人权事业朝着健康方向发展，“而不是由个别国家指手画脚”。

与会人士一致认为，坚持多边主义是完善全球人权治理的正确选择。国际人权合作应该基于非选择性、非政治化、相互尊重、平等相待的原则，促进相互理解，加强建设性合作。

委内瑞拉常驻联合国日内瓦办事处代表埃克托·康斯坦德·罗萨莱斯说，当前，多边主义在人权领域面临威胁和挑战。“发展中国家必须认识到，只有维护多边主义、团结合作，才能保护人权、发展人权。”

“疫情发生以来，中国践行真正的多边主义，不但向发展中国家提供疫苗援助，还与多国开展疫苗联合生产。中国已向120多个国家和国际组织提供超过18亿剂疫苗，帮助国际社会弥合‘免疫鸿沟’。”巴基斯坦政府经济政策顾问穆罕默德·汗说，中国维护了发展中国家人民的生命权与健康权，为构建人类命运共同体作出了实实在在的贡献。

上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫表示，南南人权论坛为应对当前国际社会面临的新挑战搭建了平台。“作为世界上人口最多的国家，中国在消除贫困领域取得了伟大成就，给国际社会留下了巨大的经验财富，切实推动了南南人权合作。”

《 人民日报 》（ 2021年12月10日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)