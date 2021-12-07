人民网柏林12月6日电 （记者李强）12月5日，在庆祝2022年中德建交五十周年之际，当代中国画艺术大展在法兰克福德国中国艺术中心开幕。

该展览由中国国家艺术基金、四川美术学院主办，德国中国艺术中心、捷克中国中心共同承办。展览共计展出88位艺术家的226幅作品，展览以当代中国画为主，涵盖水墨、彩墨、工笔重彩，还融入中国意象风格的壁画、陶瓷、版画等。

北京大学教授丁宁发表讲话说，在当代以中国画为主的海外展里，这个展览是迄今为止参展人数、作品和品类最多的一次中国艺术大展。这让德国观众有机会接触到风格各异，从风格鲜明的资深艺术家到美术界新阵容的青年新锐，从继承传统的东方美学价值到东西合璧创新融合的新探索，从对传统绘画精髓的深入挖掘到新时代艺术精神的创新结合，让德国的观众感受到目前中国艺术家富有活力的精神状态。

德国黑森州欧洲及国际事务司前司长博喜文发表讲话说，该展览非常重要的意义就是让德国真正了解中国和中国人民的生活，而来自中国的当代中国画艺术展，正是再好不过的方式了。他曾到访过中国四川，表达了对中国的热爱。

德国法兰克福市议会议员兼外国人参事会主席梅多夫说，当代中国画艺术对于我们来说仍有太多的未知，因此他非常高兴能有这个崭新的机会对中国画艺术进行更深入的了解，这同时也有益中德关系，增进中国和德国人民的相互理解。

四川美术学院校长、中国美协副主席庞茂琨教授，中央美术学院王颖生教授、邱挺教授，以线下线上结合方式出席开幕式并讲话。策展人张湸表示本次展览为欧洲带去了东方特色的视觉审美盛宴，体现艺术家对全球化新视野的艺术表达，为中国画创新发展探索出一条新的路径。通过描绘中国和欧洲各国异彩纷呈的自然风光和人文风貌，凸显“一带一路”内含的人文精神，诠释“人类命运共同体”价值理念。

德国中国艺术中心主席肖文佳对记者表示，本次展览打破了国别、时空和文化界限，全面展示了中国当代艺术家的想象力、创造力和精湛的艺术造诣，令德国弥漫东方神韵的审美意境的同时，最大化延伸了中国文化和艺术的辐射力。展览分为“共生—飘逸的风景”“包容－世界交融”“颂歌－凤凰西行”“丝路－中国与欧洲”“发展－帝国剪影”五大主题板块。

展览将展出至2021年12月31日。

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