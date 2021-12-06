人民网波萝勉12月6日电 （记者赵益普）6日，中国援柬埔寨11号国家公路改扩建工程项目正式全线通车。11号国家公路位于柬埔寨东南部，连接柬波萝勉省和特本克蒙省，贯通1号、7号和8号国道，主干线全长96.48公里。升级改造后，11号国家公路成为柬埔寨为数不多的沥青混凝土道路。

该项目由中柬两国领导人2016年共同见证签署，由中国路桥工程有限责任公司承建，施工期为2018年至2021年。在6日当天于波萝勉省举行的通车典礼上，柬埔寨首相洪森表示，11号国家公路的全线通车是共建“一带一路”和柬中合作的重要成果体现，该项目为柬埔寨道路主干网升级计划的重点工程，为柬经济社会发展和民生改善作出了突出贡献。

柬埔寨国务大臣兼公共工程与运输大臣孙占托当天表示，11号国家公路改扩建项目的完成，将进一步完善柬埔寨国家公路干线网，极大改善柬交通状况并促进沿线旅游、就业及经贸发展，为柬实施基础设施建设和推进民生项目提供了巨大帮助和支持。

当地民众告诉记者，11号国家公路原本已经损毁严重，道路坑坑洼洼，“一到雨季就泥泞不堪，几乎开不了车”。改扩建之后，11号国家公路升级为平整光滑的沥青混凝土路面，安全性和舒适性都大大提高，从波萝勉省到特本克蒙省的车程由原来的3小时缩短至不到一个半小时。

波萝勉省巴雷干村在11号国家公路沿线，村民谢索棉大妈在公路边开了一家杂货店，她告诉记者：“通车后，路比以前好了，汽车、摩托车都多了，杂货店的生意也更好了，现在我们不光买杂货、村民种的农产品，还卖咖啡给过路司机，一天下来能挣近30美元！”

据中国路桥柬埔寨办事处总经理周勇介绍，自2001年进入柬埔寨市场以来，中国路桥已累计建设完成公路总里程达到1924.5公里，移交民生基建项目17个。已修建完成6号公路、76号公路、水净华新桥项目、3号路改扩建等一批重点民生项目，目前正在积极推进1551号路、146B及148号路和金港高速公路等重要工程。

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