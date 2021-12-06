人民网大马士革12月6日电 （记者薛丹）当地时间12月4日，联合国驻黎巴嫩临时部队在位于黎南部辛尼亚村的中国赴黎维和多功能工兵分队营区举行代号“猛虎”的雇员撤离与营救演习。演习共持续近4个小时，我维和分队出动70名官兵和10辆车辆装备，圆满完成紧急避险、营区防卫、武装护送等8个课目演练。

此次演习以当地安全局势严重恶化、联合国雇员和当地平民人身安全受到严重威胁为背景，以信息预警、指挥控制、人员甄别、营区封控、出营救援、医疗救护、应急消防等内容为重点，旨在提高相关人员的应急疏散能力和检验和提高中国维和分队提供保护的能力。

接到联黎司令部情况通报后，我维和分队第一时间启动应急预案，整个营区迅速进入一级戒备状态。各个班组按照职责分工迅速展开工作：信息搜集组及时与驻黎使馆、联黎安全部门和附近村庄建立联系，全面掌握区域态势并做出预警；警戒组按照防御区域迅速到达哨位，进入战斗状态；营门检查组科学设置检查点，在警戒组掩护下，积极做好接收雇员准备；营救组前出营救护送，为相关人员提供饮食和医疗保障……分队在最短时间内完成了来营人员集结地、医疗救助控制点、临时停车场等场所设置。

演习结束后，联黎特派团首席安全官路易斯对中国维和分队的表现给予高度肯定。赴黎维和部队指挥长叶方超表示，此次演习全面检验了部队应急处突和安全防卫能力，下一步将继续在练兵备战方面狠下功夫。一旦紧急情况发生，可以最大限度的保证联合国维和人员及其亲属的人生安全。

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