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中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队邀请医疗分队为官兵开展心理辅导活动

2021年12月06日09:54 | 来源：人民网-国际频道
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江医师正在为官兵们讲解解压方法。中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队供图
江医师正在为官兵们讲解解压方法。中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队供图

人民网约翰内斯堡12月5日电 （闫韫明、徐怀武、闫骏花）近日，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队邀请医疗分队战友为官兵进行了一堂以“识别心理问题，合理应对压力”为主题的心理卫生教育讲座。课堂采取教育疏导、现场互动、活动宣泄等方式帮助官兵消解心理压力，提高官兵自我调节、自我控制能力。

“江医师，我小孩马上就要出生了，心里一直放不下，最近工作时总是想着她们，感觉很焦虑……”心理医师江文来到官兵身边，用自己的专业知识和长期从事心理工作的丰富经验，为在场官兵进行了一场精心的心理服务。在心理咨询中，江医师用心倾听官兵心声，通过一对一的方式，用专业知识解决官兵忧虑，真正走进官兵内心，帮助官兵缓解心中压力。

活动中，为了让官兵更快融入课堂环境，能够敞开心扉、解开心结，清理自身在生活和工作上的负面情绪，江医师还在授课过程中引入团体心理游戏这一互动环节，通过“引导放松法”“放松按摩操”等参与性强、趣味性足、合作度高的团体游戏，让官兵在游戏过程中释放压力，活动现场充满了欢声笑语，受到了官兵们的一致好评。

经过一系列的心理辅导活动，官兵们消解了心理压力并了解到释放负面情绪的方法，增强了战友之间的情谊，提高了官兵向心力和战斗力。官兵们纷纷表示，将以更加饱满的精神状态投入到各项工作中。

除了心理辅导活动，医疗分队医生还为官兵们开展健康巡诊。 

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(责编：高歌、常红)

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