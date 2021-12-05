晓鹿

这几天，国际媒体热议习近平主席在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式发表重要讲话，晓鹿也一直密切关注。晓鹿注意到，王毅国务委员兼外长之前还在浙江安吉接待欧洲国家外长来访，一转眼功夫，他竟出现在万里之外的达喀尔主持中非合作论坛第八届部长级会议，密集会见与会非洲国家外长，还顺访了埃塞俄比亚。一时间，消息稿目不暇接，晓鹿还在努力“消化”。再一转眼，他又已回到安吉继续接待亚洲国家外长来访。这可真是大国外交的节奏啊——不是在外事活动，就是在准备外事活动的路上！

晓鹿粗粗盘点了一下，王毅国委在塞内加尔60个小时内，30多场活动，与25个非洲国家的外长一家家会谈，其中13场在同一天举行。礼宾官事先准备好各国国旗，要在每场会谈间隙以最快速度调换。从外交部网站消息配发的图片看，往往是一抵达当地就开始会见，一直到赴机场前还在会见，论坛期间两天的会见都持续到深夜。而11月30日达喀尔会议刚刚结束，王毅国委又夜航跨越非洲大陆东西两端，次日上午就出现在亚的斯亚贝巴，在机场同埃塞副总理兼外长德梅克会谈并共见记者。

外行看热闹，内行看门道。这次旋风式的非洲之行，哪些信息最重要？晓鹿认为要抓住四个关键词：逆行、先行、众行、践行。

逆行——无惧风险

就在行前，奥密克戎新冠病毒变种现身南非，来势汹汹。一时间，多国谈非色变，神经紧绷。一些美欧领导人一通猛夸南非“透明分享变异毒株信息，是世界楷模”，转过身却又毫不犹豫对南非等多个非洲国家实施断航。这次有的非洲国家就被“坑”得无法出席论坛。而另一边，埃塞俄比亚武装冲突长期延宕，近期局势骤然紧张。可以说，正是在非洲抗疫的紧要关头、维护和平的危急时刻，中国外长逆行非洲，释放了积极信号，带来了和平、安全、发展的希望。

这无疑得到非洲国家的一致欢迎。非洲各国的外长以及经贸、财政部长等齐聚达喀尔盛会。会议还通过了4份成果文件，是历届会议中通过成果文件最多的一次，用闪亮的成绩单晒出了中非合作的超级给力。

此行也无疑受到国际社会的高度关注。《时代周刊》称，中国在埃塞影响力巨大。西方评论认为，中国有能力帮助交战各方回到谈判桌上。而王毅国委此行正是中国发挥劝和促谈建设性作用的又一例证。王毅国委向埃塞表示，中国不干涉埃塞的内政，也反对外部势力插手干涉，更不赞同一些外部势力为实现自身政治目的向埃塞施压，相信埃塞有能力、有智慧依照法律，以政治手段予以化解，实现包容和稳定。他同时指出，和谈是真正的出路，也是唯一正确的选择，并呼吁埃塞各方抓住联大通过奥林匹克休战决议的契机，尽快停止冲突，为持久和平而努力。埃塞方面高度重视，听说德梅克亲赴机场迎接，并对中方予以积极回应，表示埃塞政府仍致力于政治解决冲突。

先行——引领合作

疫情当前，人命关天。欧美国家囤积了数倍于自身需要的疫苗，而非洲国家完全接种率仅为5%，面临严重的疫苗鸿沟。习近平主席首先提出将疫苗作为全球公共产品，又在论坛开幕式上郑重宣布中国将再向非方提供10亿剂疫苗，这是疫情发生以来由一国单独承担的最大规模对非疫苗援助计划，得到非洲各国热烈欢迎和国际社会纷纷点赞。非洲外长们表示，中国是首先向他们伸出援手的国家，习主席宣布的重大举措实实在在、掷地有声，是对非洲的莫大支持，展现了中国的全球领导力，也将推动国际社会更多关注非洲。安哥拉外长说，中国为国际抗疫合作树立了榜样，中国对非洲未来发展至关重要。刚果外长说，中国对非洲发展的贡献世所公认，发挥着示范作用。乌干达外长说，中国急非洲之所急。中非共和国外长说，中国的举措凸显了“真”和“实”。莫桑比克外长说，有中国的支持，我们信心十足。津巴布韦外长说，咱还得“向东看”......

王毅国委在习近平主席宣布疫苗援助后公开表示：中国疫苗将跨越山海，跑赢病毒，及时运至非洲每一个有需要的地方，送到非洲每一个有需要的人手上。据消息灵通人士“剧透”，在会见中听到最多的词就是“感谢”“赞赏”。

中国还向非洲国家介绍了中国的执政理念和发展经验，并提出推动全球发展倡议在非洲落地，助力非洲国家实现绿色可持续发展。多国外长热切期盼，表示愿借鉴中国的成功经验，希望在中国帮助下加快经济转型和多元化发展。用赞比亚外长的话说，那就是“中国的发展就是非洲的机遇”。

国际媒体评论，在新冠变异毒株扩散之际，当七国集团还在开会坐而论道，中国已先行一步帮助非洲国家解决燃眉之急。非洲人说，西方国家还在开空头支票，习近平主席已宣布“九项工程”，中非合作重点将转向卫生健康、绿色发展、数字经济、能力建设等新领域。拜登政府承诺非洲将重返美外交政策重要位置，但只听楼梯响，不见人下来。

浅水喧嚣，深潭无波。中国正引领中非合作提质升级、推动中非合作走深走实，中国对发展中国家的影响力和塑造力不断提升。就连美《外交事务》杂志也表示，由于长期缺乏对非关注，美对非外交无法跟上时代，对中非合作的指责显得空洞无物、不合时宜。

众行——命运与共

“独行快，众行远”。50年前，非洲兄弟把新中国“抬进了”联合国，中国始终对此铭记在心。中国也一直坚定同包括非洲在内的广大发展中国家站在一起。中国的表态坚定有力：国家不分大小、贫富、强弱，都是国际社会的平等一员，任何国家都没有包揽国际事务的权力。中国在联合国的一票永远属于发展中国家。非洲外长们深受感动，表示习近平主席的重要讲话将载入中非合作的光辉史册，中方对非合作倡议完全契合非洲发展，中国认真倾听非洲需求，为促进非洲的发展繁荣发挥了重要作用，已成为非洲的重要伙伴，论坛已成为中非合作最重要的加速器。他们认为，中国对小国始终平等相待，赢得国际社会尊重，而制造分裂、破坏多边主义、各行其是，只会给人类带来灾难。

达喀尔盛会展示了中非坚如磐石的团结，用大量事实和数据击碎了所谓“债务陷阱论”“地缘政治论”。西方媒体酸溜溜却又无奈地评论，出席论坛的非洲部长甚至超过了联合国大会，这体现了非洲对华合作的热情。中非合作论坛机制不仅提供了对话平台，更注重提升务实合作，帮助当地改善基础设施、增加就业机会，助力非洲国家自主发展，符合非洲长远利益，西方国家应该反思。

践行——执政为民

随着中国的发展，越来越多的中国同胞走出国门。疫情前，每年超过1亿人次中国公民赴海外旅游工作生活。非洲也有不少中国企业和公民。近期，非洲一些国家发生中国公民遭绑架甚至被害的恶性案件。

中国党和政府始终惦念着在海外的同胞。习近平主席多次强调执政为民的理念。王毅国委向记者公开表示，中国公民走到哪里，中国外交的领事保护就跟随到哪里。晓鹿也看到他在此访期间专门就此做埃塞俄比亚、刚果（金）和马里政府的工作，敦促他们高度重视，采取坚决有效措施，全力保障中国公民的人身安全和合法权益。中国外交用实际行动践行着人民至上、执政为民。看到国家对老百姓的关心和呵护，晓鹿心里暖暖哒。

(责编：崔译戈、崔越)