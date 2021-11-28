新华社北京11月27日电 由南非科学家发现、代号为奥密克戎（B.1.1.529）的新冠病毒变种已出现大量变异，它可能大大降低疫苗的有效性，增加重复感染的风险。仍在经历严重疫情的欧洲、美国等地随即宣布针对非洲南部国家的旅行限制措施。

与此同时，受这一最新变异毒株的利空影响，全球金融市场和能源市场蒙上一层阴影，经济复苏前景充满不确定性。

新变种病毒令人担忧

世界卫生组织26日将最新报告的新冠病毒变异毒株奥密克戎列为“需要关注”的变异毒株，并呼吁各国加强对所有仍在流行的新冠变异毒株的监测和测序。

奥密克戎毒株11月9日在南非被首次确认。世卫组织在一份声明中说：“这一变异毒株有大量突变，其中一些突变令人担忧。”初步证据显示，与之前其他“需要关注”的变异毒株相比，B.1.1.529毒株可能导致人们二次感染新冠的风险增加。该毒株被检测出的速度比以往造成感染激增的其他变异毒株都快，表明这一最新变异毒株可能具有生长优势。

11月26日，工作人员（右一）在比利时布鲁塞尔的圣诞市场查验游客的健康通行证。新华社记者 张铖 摄

欧洲疾控中心26日发布最新评估报告说，根据现有基因数据，新的变异毒株风险为“高”，它拥有新冠大流行以来检测到的数量最多的变异，由于它可能大大降低疫苗的有效性，增加重复感染的风险，因而引起人们严重关切。

多国出台入境限令

欧洲多国正在经历第四波疫情，确诊病例大幅增加，目前传播最广的仍是德尔塔毒株。奥密克戎毒株的出现引起欧洲高度警惕。

为减缓奥密克戎毒株的扩散，欧盟26日决定启动“紧急刹车”机制，暂停往返博茨瓦纳、斯威士兰、莱索托、莫桑比克、纳米比亚、南非和津巴布韦航班。

美国白宫26日表示将会从29日开始限制与南非和另外7个非洲国家的旅行，但不会影响美国公民和永久居民回到美国。

11月24日，乘客在美国纽约拉瓜迪亚机场办理乘机手续。新华社记者 王迎 摄

日本、以色列、新加坡、马来西亚、加拿大、澳大利亚等国也宣布了针对非洲多国的航班和旅客的入境限制措施。

英国研究人员认为，相对最早发现的新冠原始病毒，新毒株变异点之多前所未有，可能使其对现有新冠疫苗具抗药性。英国也更新入境防疫措施，自26日12时起，禁止南非及周边5国航班入境，要求相关旅行史人员接受核酸检测并接受隔离。

国际金融和能源市场震荡

奥密克戎毒株出现后，国际油价大幅下跌，欧洲、美国股市26日也全线大跌。

（视频截图）

26日当天，纽约油价和布伦特油价出现2020年4月份以来的最大单日跌幅，跌幅分别为13.06%和11.59%。

伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数26日报收于7044.03点，比前一交易日下跌266.34点，跌幅为3.64%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6739.73点，比前一交易日下跌336.14点，跌幅为4.75%。德国法兰克福证券交易所DAX指数暴跌660.94点，跌幅4.15%，创下今年以来最大单日跌幅。

德国德卡银行首席经济学家乌尔里希·卡特尔认为，对金融市场而言，出现新型变异病毒是非常糟糕的消息，这意味着世界上许多国家可能再次采取封禁措施。

巴克莱银行欧股策略部门负责人埃马努埃尔·科认为，新变异毒株将导致股市动荡，令经济复苏前景充满不确定性。目前关键在于疫苗对于变异毒株是否仍然有效。

如何应对新变种病毒？

11月19日，在德国法兰克福，一名女子经过一家商场内的新冠病毒检测中心。新华社记者 逯阳 摄

欧洲疾控中心主任安德烈娅·阿蒙说，人们对于这种变异毒株的传播性、疫苗的保护力、重复感染的风险等仍不清楚，现阶段必须积极主动地采取预防措施以争取时间。

阿蒙建议，首先必须缩小免疫力差距；第二应考虑为所有成年人提供加强针；第三要加强实施非药物干预措施，包括戴口罩、远程办公、减少使用公共交通、确保室内通风以及卫生措施等。（文字记者：刘曲、李骥志、林浩、孙晓玲、沈忠浩、金晶、刘亚南；编辑：马晓燕、程大雨；剪辑：王沛）

(责编：刘洁妍、杨牧)