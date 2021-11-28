饶曙光

电影《狼图腾》剧照。

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电影《流浪地球》剧照。

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近几年来，中国电影飞速发展，取得了有目共睹的成绩。即使是在遭遇新冠肺炎疫情的时期，也创造出2020年全球票房第一的成绩，成为全球第一大电影市场。但同时，如何迈好走向国际化的步伐，推动从“电影大国”向“电影强国”转变，仍然是摆在我们面前的课题。

在共情、共鸣中缩小“文化折扣”

随着全球文化交流和融合的不断深化，中国电影正在积极地走出去，在这一过程中，文化差异带来的“文化折扣”是阻碍中国电影跨文化传播的重要因素之一。因此，中国电影既需要有独特的东方智慧，更要着眼于文化多样性的全球化语境。既要充分了解正视海外受众的文化背景和理解视角，更要善于从不同的社会与民族中找到文化共情和心理契合点。

我们需要以“和而不同，美美与共”作为创作和传播理念，在挖掘民族文化资源的同时，将不同民族、不同文化甚至是不同信仰的故事元素融合并为我所用，提高中国电影的国际竞争力。另一方面，注重培养海外观众的“中国式”审美，努力打破国外观众对中国电影固有的刻板印象。

现实题材电影《我不是药神》受到海外观众的关注，得到很高评价，是近年来一个成功案例。它直面现实中的天价药物、病患的实际处境，投射出背后的医疗体制弊端，谱写出法律、利益、生命三者之间的人性之歌。现实主义作品具有强大的生命力，它可以与各国观众产生共情、共鸣和互动。所以，中国电影人要更多地创作出立足本土、内容扎实的中国故事，注重对生活的观察和人性的表达，向世界展现更加真实、客观、立体和全面的中国。

在全球化背景下，合拍片是中国电影海外传播的重要途径，从资金、文化和市场等方面实现跨国、跨地区交流，能够资源互补，实现效益、利益最大化，共同推动文化传承。比如中法合拍电影《狼图腾》将中西方文化融合创作，成功地将文化自主意识与世界思维范式相结合。又如，张艺谋在电影《长城》的创作过程中综合考量世界不同国家、地区的观众心理，成功引起海外关注，给中国电影的跨文化合作提供了可资借鉴的经验。

挖掘“亚洲电影共同体”潜力

中国电影“走出去”，不应仅面向英语国家或北美主流电影市场，可以借助共建“一带一路”，将亚洲儒家文化圈特别是东南亚地区作为重点。事实上，飞速发展的亚洲电影正在潜移默化地改变世界电影格局，亚洲各国在电影交流中存在天然优势。在互通互鉴中携手共建“亚洲电影共同体”，不但能够促进中国电影多元化、多样化，还可以提升中国电影的国际传播影响力。

东南亚地区是中国电影最早的海外市场，与中华文化圈有着亲缘性与接近性，长期以来与中国电影的发展联系密切，观众对中国电影的理解程度更高，“文化折扣”相对较小。因此，中国应与东南亚各国积极开展电影合作，通过举办丰富多彩的人文交流活动，为东南亚观众提供更多认知中国文化的机会，提升中国电影在这一地区的能见度和认可度。

亚洲各国之间可以更好地互通互鉴。比如，通过亚洲国家的国际电影节平台，如上海国际电影节、东京国际电影节、釜山国际电影节、亚洲电影大奖等具有国际影响力的平台，展示优秀的亚洲电影作品，发掘培养亚洲电影人才，推动电影的海外传播。又如，通过合拍片形式，亚洲各国相互学习、探讨，在尊重各国文化差异的同时，努力追求亚洲文化内在共通性，扩大“文化间性”，挖掘共有文化，创作出更多面向世界的作品；通过技术互补，在与韩国、日本等亚洲国家不断合作、交流和学习的过程中，提高中国电影的特效等技术制作水平；通过“一本多拍”的合作模式，让同一个故事在不同国家落地，结合本土文化讲述本国故事，更好地展现多元文明。

讲好“人类命运共同体”思想

自习近平总书记提出构建“人类命运共同体”以来，其理念和精神日益深入人心，并伴随共建“一带一路”等实践活动而不断丰富，得到国际社会越来越多的认同。这也为中国电影提供了丰富素材和价值指向。

一方面，中国电影需建立起与“人类命运共同体”相衔接、富有包容力和感召力的价值观，找到富有人文内涵、艺术感召力的中国故事。五千多年的中华文明、传统文化，为中国电影提供了得天独厚的故事资源。国潮动画电影《哪吒之魔童降世》位列2019年全球票房排行榜第十名，打破了美国动画片在全球市场的垄断，堪称“黑马”，一个重要因素就是故事取材于中国神话。影片在传承中华文化的同时，也让世界感受到中国传统文化的魅力和中国美学韵味。而被称为中国科幻电影开元之作的《流浪地球》，更是在北美收获了588万美元的票房，影片传递了中国价值观和对于人类共同未来的理解，展示了中国解决问题的方式，同样引起海外观众的兴趣和关注。

另一方面，中国电影还亟须谋划出全新的传播策略，创造出新的话语体系，把握住中国话语、中国表达的国际传播主动权。在“人类命运共同体”理念下构建的“共同体美学”理论，是基于当前中国电影的历史语境和全球化定位，也是立足于“我者思维”基础上的“他者思维”，更强调了中国电影力求通过合作达到和谐，从而实现共同诉求与利益的最大化。“共同体美学”旨在通过电影与全世界观众建立起共通的情感，在世界关注的话题和人类共同价值观中，打破不同民族、不同文化之间的壁垒，构建起有效的对话渠道、对话方式、对话空间，与海外受众产生共情、共鸣，形成良性互动，从而帮助中国故事、中国精神在世界范围内得到更加鲜明的展现，让中国电影以更加自信的姿态走向世界。

中国电影需要持续不断地摸索、探索既能代表民族特质和核心文化，又能被世界电影市场广泛接受的有效路径。中国电影人应不断思考并挖掘东西方的共性，促进中西方的认知对接，以人类共同文化价值观为立足点讲述中国故事，建构国家形象；以“共同体美学”为主要理论支撑，寻找有效的输出模式和共同的思维方式，以包容、互动和开放的态度来增加与世界共通的意义空间。

（作者为中国电影评论学会会长）

《 人民日报 》（ 2021年11月28日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)