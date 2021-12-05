外交部拉丁美洲和加勒比司司长 蔡伟

中国—拉美和加勒比国家共同体论坛（以下简称“中拉论坛”）第三届部长会议于12月3日以视频方式成功举行。这是党的十九届六中全会后对拉美首场重大外交行动。中拉双方将以此为契机，总结成绩，展望未来，以全球发展倡议为引领，推动中拉关系开启新征程、取得新发展。

2014年7月，习近平主席同拉美和加勒比国家领导人共同宣布建立中拉论坛。2015年1月，习近平主席在北京出席中拉论坛首届部长级会议开幕式并发表重要讲话，为论坛发展指明方向。2018年1月，习近平主席向在智利首都圣地亚哥举行的中拉论坛第二届部长级会议致贺信，中拉双方就共建“一带一路”达成共识。

自中拉论坛第二届部长级会议以来，中拉双方以共建“一带一路”为引领，认真落实《圣地亚哥宣言》和《优先领域合作共同行动计划（2019-2021）》等成果文件，全面加强各领域合作，携手克服疫情带来的不利影响，推动中拉关系稳定健康发展。

——元首外交领航定向，政治互信不断增强。2018年12月，习近平主席访问拉美期间，提出建设新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系。三年来，中方秉持正确的义利观和真实亲诚理念加强同拉美和加勒比国家合作，中拉命运共同体理念不断深入，中国在拉美的伙伴关系网不断扩大：中国已同地区10国建立了战略伙伴关系，9国建立了全面合作伙伴关系；多米尼加和萨尔瓦多先后同我建交，中国在拉美的建交国增至24国，越来越多国家坚持“一个中国”原则。今年9月，习近平主席作为唯一域外受邀嘉宾向拉共体第六届峰会视频致辞，充分肯定近年来中拉关系发展成就，明确指出中拉关系已经进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代，锚定了中拉关系新的历史方位和时代特质。

——中拉携手抗击疫情，守望相助共克时艰。新冠肺炎疫情发生以来，习近平主席同拉美17国领导人进行21次通话、多次互致函电，在关键时刻重要节点就重大议题进行沟通，凝聚共识、破解难题。在中国抗疫最艰难的时候，拉美多国领导人公开表达支持，多国尽己所能向我捐赠医疗防疫物资近170万件。疫情在拉美暴发以来，中国投桃报李，向地区30国捐赠急需的医疗物资设备近4000多万件，举办百余场经验交流视频会议，派遣多支医疗专家组驰援，累计向地区21国提供的疫苗占地区已接种疫苗总量的一半以上，以实实在在的行动帮助地区民众筑起了健康生命防线。中拉携手抗疫的故事，生动诠释了“天涯若比邻”、“患难见真情”，极大推动了人类卫生健康共同体的建设。

——务实合作逆势增长，提质增效共创机遇。三年来，中拉加强发展战略对接，中国已同地区19国签署共建“一带一路”合作文件，同8国签署产能与投资合作协议，开展产业园区建设，支持拉美国家建成自主多元的工业体系。2018年以来，中拉年度贸易额站上了3000亿美元的新台阶，今年全年有望突破4000亿美元。拉美是中国海外投资第二大目的地，数千家中国企业赴拉美投资兴业。2020年中国投资约占拉美地区吸收外国直接投资总额的10%，今年继续保持快速增长。疫情背景下，中拉务实合作显示出超强韧性和互补性：中拉抗疫和数字经济合作助力拉美国家复工复产，催生合作新业态新模式。联合国拉美和加勒比经济委员会指出，对华合作已经成为地区经济克服疫情冲击、复苏向好的重要因素。

——人文交流精彩纷呈，广度深度不断提升。三年来，在中拉论坛框架下，中拉举行了15个领域28场分论坛，极大丰富了中拉合作内涵和人文交流效能。“未来之桥”中拉青年领导人千人培训计划、中拉青年科学家交流计划、中拉科技伙伴计划、中拉新闻交流中心等合作交流项目有序推进。中拉太极拳网络大赛成功举办，第四届中拉文明对话论坛以线上线下结合方式在京召开；“秘鲁安第斯文明探源”主题展现身首都博物馆，拉美多国艺术团体“云”参加第21届“相约北京”国际艺术节；哥斯达黎加立法设立“中国文化日”，巴拿马将中国春节定为全国性节日；“文化周”“电影节”走近中拉普通百姓，特色产品、电影电视、音乐舞蹈、旅游留学等丰富双方民众生活，构成点缀中拉人文交流大河中的美丽浪花。

当前，百年变局叠加世纪疫情，给世界各国发展经济、改善民生、实现可持续增长均带来巨大挑战。习近平主席在出席第76届联大一般性辩论时郑重提出全球发展倡议，呼吁国际社会加强在减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等领域合作，加快落实联合国2030年可持续发展议程。中方愿以全球发展倡议为指引，统筹疫后复苏和长远发展，坚持行动和效果导向，同拉方加强合作，助力双方实现更好发展，推动构建中拉命运共同体。

推进发展合作，实现防控疫情和经济社会恢复发展“双企稳”。中方愿继续向拉方供应疫苗，共克时艰、守望相助，携手构建卫生健康共同体，为地区国家战胜疫情、提升医疗卫生水平作出更大贡献。同时，中方愿加强发展经验交流，支持双方开展更多减贫经验交流和促就业、惠民生的合作项目，扶助中小企业，保障妇女儿童等弱势群体利益，不断增强双方人民的获得感、认同感和参与感，让双方人民成为推动中拉关系发展的主力军和受益者。

提升发展动力，推动中拉高质量共建“一带一路”走稳走实走远。中方愿同拉方一道，弘扬共商共建共享原则，做强贸易投资、基础设施、金融等领域合作，维护供应链产业链稳定，合力推动中拉实现更加强劲、健康、可持续增长。双方应践行真正的多边主义，在发展筹资、落实2030年可持续发展议程等方面继续密切多边沟通协调，全面阐述中拉共同立场和主张，共同维护发展中国家正当发展权利和整体利益，破解发展赤字这一全球挑战，推动全球发展朝着更加平衡协调普惠方向迈进。

争取发展先机，抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇携手实现跨越发展。后疫情时代，中拉应充分把握全球经济数字化、网络化、智能化发展机遇，探索中拉合作新业态、新模式。在数字基础设施、应对气候变化、低碳转型、清洁能源、海洋合作、生物多样性保护等新领域，中拉完全可以发挥互补优势，通过加强交流合作开创新发展、绿色发展的新机遇，共同打造疫后经济复苏新动能和健康发展新的增长极，使数字和绿色日益成为中拉合作的靓丽名片和厚重底色。

“潮起宜踏浪，风正可扬帆”。中国愿同拉方携手，进一步增强政治互信，加强战略对接，以中拉论坛第三届部长会议为契机，踏上为实现“中国梦”和“拉美梦”团结合作的新征程，乘风破浪，勇毅前行。

(责编：崔译戈、崔越)