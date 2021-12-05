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联合国秘书长呼吁国际社会为残疾人消除各种障碍

2021年12月05日09:28 | 来源：新华网
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　　新华社联合国12月3日电（记者王建刚）12月3日是国际残疾人日。联合国秘书长古特雷斯当天发表致辞，呼吁所有国家在残疾人及相关组织的积极参与下充分落实《残疾人权利公约》，为残疾人改善无障碍环境，并消除他们在法律、社会、经济和其他方面面临的障碍。

12月1日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯在第五届非盟-联合国年度会议后的记者会上讲话。（新华社记者 谢锷摄）

　　古特雷斯说，全球大约80%的残疾人生活在发展中国家，新冠疫情暴露了全世界10亿残疾人所面临的持续障碍和不平等，残疾人是受新冠疫情冲击最严重的人群之一。

　　古特雷斯强调，应解决残疾人面临的不公正和歧视问题，增加他们获得技能的机会，从而使新冠疫情后的世界变得更具包容性、更加无障碍、更加可持续。

　　古特雷斯表示，（联合国提出的）多项可持续发展目标都涉及残疾人，内容包括他们的教育、就业、消除不平等和居住问题等。

　　1992年10月，第47届联大通过决议，将每年的12月3日定为国际残疾人日。《残疾人权利公约》是联合国历史上第一部全面保护残疾人权利的国际法律文件，于2006年12月13日在联合国大会通过，2008年5月3日正式生效。

(责编：崔译戈、崔越)

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